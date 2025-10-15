Külföld, Gazdaság :: 2025. október 15. 13:41 ::

17,7 százalékkal csökkent az ipari termelés augusztusban Romániában

Júliushoz képest a nyers adatok szerint 17,7 százalékkal esett vissza a román ipar teljesítménye augusztusban, a naptárhatástól és szezonalitástól megtisztított adatok szerint pedig 2 százalékkal mérséklődött - közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).

A nyers adatok szerint a bányászat augusztusi termelése 5,4 százalékkal maradt el az egy hónappal korábbitól, a feldolgozóiparé 20,4 százalékkal, az energetikáé 4 százalékkal. A naptárhatástól és szezonalitástól megtisztított adatok szerint a kitermelőipar kibocsátása 4,4 százalékkal, a feldolgozóiparé 2,7 százalékkal, az energetikáé 0,3 százalékkal csökkent.

A nyers adatok szerint augusztusban 3,3 százalékkal csökkent az ipari termelés Romániában éves összevetésben. A naptárhatástól megtisztított adatok a termelés 1,1 százalékos csökkenését mutatják 2024 augusztusához képest.

A nyers adatok szerint a bányászat kibocsátása 3 százalékkal, a feldolgozóiparé pedig 4 százalékkal csökkent, míg az energetikáé 1,6 százalékkal nőtt. A naptárhatástól megtisztított adatok a bányászat és a feldolgozóipar esetében a termelés 2,3, illetve 1,6 százalékos csökkenését mutatják, ellenben az energetika terén 1,7 százalékos növekedést.

Az év első nyolc hónapjában az ipari termelés a nyers adatok szerint 1,5 százalékkal, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint pedig 0,7 százalékkal volt kisebb, mint 2024 azonos időszakában.

A nyers adatok szerint a bányászat termelése 1 százalékkal, a feldolgozóiparé 1,8 százalékkal csökkent, míg az energetikáé 0,5 százalékkal nőtt. A naptárhatástól megtisztított adatok szerint a bányászat és a feldolgozóipar teljesítménye egyaránt 0,9 százalékkal csökkent, az energetikáé pedig 1 százalékkal emelkedett.

(MTI)