Külföld :: 2025. október 19. 21:36 ::

Öt év alatt csaknem 4300 kábítószerfogást hajtott végre a rendőrség Dubrovnik térségében

Az utóbbi öt évben 4297 kábítószerfogást hajtott végre a horvát rendőrség Dubrovnik-Neretva megyében - közölte pénteken a megyei rendőrség, reagálva Mate Frankovicnak, Dubrovnik polgármesterének azon kijelentésére, miszerint "a városban minden sarkon kokaint fogyasztanak".

A rendőrségi adatok szerint 2020 és 2025 között 477 büntetőeljárás indult kábítószer-kereskedelem és -előállítás miatt, míg kábítószer-fogyasztás miatt 3994 személlyel szemben indult szabálysértési eljárás. A műveletek során a rendőrség csaknem 315 kilogramm marihuánát, 256 kilogramm heroint, 756 kilogramm kokaint, 22 kilogramm amfetamint, mintegy 93 ezer tiltott gyógyszert és 1660 tő vadkendert foglalt le. A razziák egy része nemzetközi együttműködésben valósult meg.

A Dubrovnik-Neretva megyei rendőrség közölte: munkájuk elismeréseként a belügyminisztérium két rangos szakmai díjjal jutalmazta őket a jelentős drogfogások és a bűnszervezetek felszámolása terén elért eredményeikért.

A közleményben hivatkoztak a közegészségügyi intézet adataira is, amelyek szerint az utóbbi öt évben nem emelkedett számottevően azoknak a száma a megyében, akiket első alkalommal kezeltek pszichoaktív szerek fogyasztása miatt: 2020-ban 204, 2021-ben 208, 2022-ben 222, 2023-ban 205, 2024-ben pedig 213 esetről érkezett jelentés. "Az adatok nem utalnak a függőségi problémák növekedésére, sőt az utóbbi két évben csökkenés figyelhető meg" - hangsúlyozták.

A rendőrség hozzátette: a bűnüldözési intézkedések mellett megelőző munkát is végeznek. Az elmúlt öt évben mintegy nyolcezer általános, illetve középiskolás diák, valamint 800 szülő vett részt drogprevenciós programokon, és több mint ötezer helyi lakos kapott felvilágosítást a közlekedésbiztonságról és a szenvedélybetegségek megelőzéséről.

A közlemény kitért arra is, hogy a brit Riviera Travel utazási iroda idei felmérése szerint Dubrovnik Európa legbiztonságosabb városai közé tartozik, alacsony bűnözési rátával és minimális növekedéssel az elmúlt öt évben.

"Mindez bizonyítja, hogy a rendőrség hatékonyan küzd a kábítószer-bűnözés ellen, és ellenőrzés alatt tartja a helyzetet" - zárta közleményét a rendőrség.

(MTI)