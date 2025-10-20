Külföld :: 2025. október 20. 07:22 ::

Nemzetközi kutyaviadalt számolt fel a rendőrség Boszniában

Nemzetközi résztvevőkkel szervezett illegális kutyaviadalt számolt fel a rendőrség az észak-boszniai Derventa közelében - közölte vasárnap a boszniai Szerb Köztársaság (RS) belügyminisztériuma.

A hatóságok egy elhagyatott területen tartott razzia során 84 személyt értek tetten, köztük szerb, horvát, montenegrói és boszniai állampolgárokat. Hetven résztvevőt tanúként hallgattak ki, tizennégy embert pedig őrizetbe vettek. Ellenük állatkínzás, tiltott kábítószer-kereskedelem és kábítószerrel való visszaélés miatt indul eljárás.

A Sambo fedőnevű rendőrségi akcióban a doboji és a banja lukai rendőrkapitányságok, valamint a csendőrség egységei vettek részt. A helyszíni szemle során több elpusztult és megkínzott kutya tetemét, valamint több súlyosan sérült állatot találtak. A rendőrök készpénzt, kábítószert és a bűncselekményekhez köthető további bizonyítékokat is lefoglaltak.

A házkutatások és a nyomozás folytatódik, az eljárást a doboji kerületi ügyészség felügyeli - áll a közleményben.

(MTI)