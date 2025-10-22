Külföld :: 2025. október 22. 12:04 ::

Fehérorosz csempészléggömbök miatt zárták be a vilniusi repülőteret

Litvánia szerdán kora reggel újraindította a légi forgalmat a vilniusi repülőtéren, miután az előző nap bezárták - közölte a repülőtér egy nyilatkozatban.

A kedd késő esti bezárást az váltotta ki, hogy több tucat csempész-léggömb repült be a szomszédos Fehéroroszországból a főváros légterébe - közölte az ország Nemzeti Válságkezelő Központja (NCMC).

A cigarettát csempésző meteorológiai léggömbök tömeges behatolása veszélyeztette a repülés biztonságát - jelentette ki a nemzeti rádió (LRT) adásában Deividas Matulionis, az államfő biztonsági tanácsadója. A nyilatkozó azt is mondta, hogy az ügyben megvitatják a Fehéroroszországgal közös határ lezárásának lehetőségét.

Hangoztatta: "Úgy véljük, hogy felelős képviselőinknek, a külügyminisztériumnak szigorúbb fellépésre kell törekednie a fehérorosz hatóságokkal való információcserében, és hangsúlyozniuk kell: ha ez megismétlődik, akkor hosszabb időre teljesen lezárhatjuk a határt Fehéroroszországgal" - tette hozzá.

A nemzeti válságkezelő központ adatai szerint kedden mintegy 23 óra körül több tucat meteorológiai szondát észleltek Litvánia légterében, amelyeket a cigarettacsempészek használnak a dohányáru Fehéroroszországból Litvániába történő szállításához.

A litván hatóságok öt körzetben több szondát találtak a földön, amelyekben 7 ezer csomag cigaretta volt. Egy személyt őrizetbe vettek. A litván hatóságok úgy döntöttek, hogy bezárják a Medininkai és Salcininkai határátkelőhelyeket a fehérorosz határ mentén. Kena nemzetközi vasúti határátkelőhely ugyanakkor továbbra is működik.

(MTI)