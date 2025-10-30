Külföld :: 2025. október 30. 22:10 ::

Szokás szerint meteorológiai léggömbök miatt zárták le a vilniusi repülőteret

Átmenetileg ismét lezárták a vilniusi repülőteret, mert csütörtökön újfent meteorológiai léggömbök repültek a közelébe - közölte a litván főváros légikikötőjének üzemeltetője a Facebookon.

Ebben a hónapban ez már a hatodik ilyen incidens volt.

A litván kormány szerint ezeken a léggömbökön csempészett cigarettát szállítanak.

"A légi forgalom korlátozására vonatkozó döntést a vilniusi repülőtér irányába tartó léggömbök miatt kellett meghozni" - közölte a repülőtér.

A litván kormány már korábban döntött arról, hogy november végéig lezárja a litván-fehérorosz határon lévő határátkelőket, és közölte azt is, hogy szándékában áll a léggömbök lelövése.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök kedden kijelentette, hogy a litván határzár "ostoba vicc", és azzal vádolta meg a Nyugatot, hogy hibrid háborút vív Fehéroroszország és Oroszország ellen, amit az új "szögesdrót-kerítés" korszakának nevezett.

(MTI)