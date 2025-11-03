Külföld, Migránsbűnözés :: 2025. november 3. 12:05 ::

Bejelentették, hogy brit állampolgár az angliai vonat késelője - csak azt "felejtették el" megemlíteni, hogy ezúttal is egy négerről van szó

Tízrendbeli gyilkossági kísérlet címén vádat emeltek hétfőn annak a késeléses támadásnak a "feltételezett" elkövetője ellen, amely szombat este történt Angliában egy vonaton.





Anthony Williams, a 32-year-old Peterborough lad, slapped with 11 attempted murder counts plus extras for wielding blades like some deranged chef.



Anthony Williams, a 32-year-old Peterborough lad, slapped with 11 attempted murder counts plus extras for wielding blades like some deranged chef.

A brit közlekedési rendőrség hétfői tájékoztatása szerint a 32 éves Anthony Williams ellen súlyos testi sértés és pengével ellátott támadófegyver birtoklása címén is vádat emeltek.

Az incidens a kelet-angliai Cambridgeshire megyében történt. A szerelvény az észak-angliai Doncaster városából indult, és a londoni King's Cross pályaudvarra tartott, amikor a támadó több utast megkéselt.

A támadás után a szerelvény megállt a Cambridge-hez közeli Huntingdon város vasútállomásán, és a kivonuló fegyveres rendőri egységek elektromos sokkoló használata után, az első bejelentést követő nyolc percen belül őrizetbe vették a brit állampolgárságú gyanúsítottat.

Íme a "brit állampolgár":





11 counts of attempted murder

1 count of assault occasioning actual bodily harm

2 counts of possession of a bladed article ⚠️



11 counts of attempted murder

1 count of assault occasioning actual bodily harm

2 counts of possession of a bladed article





THIS WAS THE DAY BEFORE THE HORRIFIC TRAIN ATTACK THAT LEFT 11 PEOPLE INJURED ⚠️



MARK MY WORDS, THE POLICE WILL PULL THE MENTAL HEALTH CARD❗️ 🚨 BREAKING: FOOTAGE ALLEGEDLY SHOWS HUNTINGDON TRAIN ATTACKER, ANTHONY WILLIAMS, TERRORISING PEOPLE WITH A KNIFE IN A BARBERSHOP 😲THIS WAS THE DAY BEFORE THE HORRIFIC TRAIN ATTACK THAT LEFT 11 PEOPLE INJURED ⚠️MARK MY WORDS, THE POLICE WILL PULL THE MENTAL HEALTH CARD❗️ pic.twitter.com/0ZyJ3PQQ28 November 3, 2025

A helyszínen őrizetbe vettek egy másik, 35 éves férfit is, őt azonban már vasárnap elengedték, mivel a vizsgálat kiderítette, hogy nem volt részese a támadásnak.

A mentők a helyszínről tíz sérültet szállítottak kórházba, egy további sérült nem sokkal később maga jelentkezett orvosi ellátásra.

A brit közlekedési rendőrség hétfői tájékoztatása szerint a sérültek közül ötöt már hazaengedtek.

Heidi Alexander közlekedési miniszter a BBC közszolgálati televízió hétfői hírműsorában elmondta: a vonat személyzetének egyik tagja, aki szintén megsérült, továbbra is életveszélyes, de stabil állapotban van. A miniszter és a rendőrség egybehangzó tájékoztatása szerint az illető szembeszállt a késes támadóval, és ekkor szerezte sérüléseit. Heidi Alexander igazi hősnek nevezte a vasúti alkalmazottat, aki a közlekedési miniszter szavai szerint minden kétséget kizáróan számos ember életét mentette meg.

A vizsgálatot végző nyomozók elismerően szóltak a mozdonyvezetőről, Andrew Johnsonról is, aki az első riasztás után azonnal kapcsolatba lépett a forgalomirányítással, és kérte, hogy a szerelvényt irányítsák a közeli Huntingdon vasútállomására, ahol meg tudott állni. Így vált lehetővé, hogy a fegyveres rendőri egységek néhány perc alatt odaérhettek a vonathoz.

A rendőrség már a hétvégén közölte, hogy nem terrorcselekményként kezeli az incidenst.

A hétfőn beterjesztett vádiratból kiderül az is, hogy Williams szombat hajnalban, órákkal a vonaton elkövetett támadás előtt a kelet-londoni elővárosi vasút (DLR) egyik állomásán is megkéselt valakit, aki az arcán szenvedett szúrt sérüléseket. Az angol-walesi főügyészség (Crown Prosecution Service, CPS) felhatalmazása alapján emiatt külön vádat emeltek Williams ellen, szintén gyilkossági kísérlet és pengével ellátott támadófegyver birtoklása címén.

