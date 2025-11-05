Külföld :: 2025. november 5. 12:37 ::

A bolgár elnök megvétózta a Lukoil eszközeinek eladására vonatkozó törvényjavaslatot

Rumen Radev bolgár elnök megvétózta azt a törvényjavaslatot, amely a Lukoil orosz kőolaj- és gázipari vállalat eszközei esetleges eladásának feltételeit szabályozza.

Az államfő sajtószolgálatának szerdai közlése szerint Radev vitatta azt a rendelkezést, hogy az ilyen ügyleteket kötelezően az Állami Nemzetbiztonsági Ügynökség felügyelete alatt kell lebonyolítani, amelynek írásbeli véleményt kell kiadnia az eszközök eladásának lehetőségéről.

"Az elfogadott törvény a kormányt működésbeli és végrehajtói függőségbe hozza az Állami Nemzetbiztonsági Ügynökségtől, ami alkotmányossági szempontból elfogadhatatlan" - indokolta az államfő a vétót.

(MTI)