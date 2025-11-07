Külföld :: 2025. november 7. 06:48 ::

Megugrott a ritkaföldfémek ára a harmadik negyedévben

A Kína által bevezetett exportkorlátozások miatt világszerte tovább drágultak a ritkaföldfémek a harmadik negyedévben a bajorországi ipari szövetség (vbw) legfrissebb havi nyersanyagár-indexe alapján.

A 17 ritkaföldfém - amelyek nélkülözhetetlenek az autóipartól a védelmi iparágig számos ágazat számára - dollárban számított árai 8,2 százalékkal nőttek a második negyedévhez képest. Ez a tendencia folytatása a korábbi hónapok folyamatának: a vbw adatai szerint a második negyedévben 8,9 százalékos volt az áremelkedés a megelőző negyedévhez képest.

Kína tavasszal hét ritkaföldfémre vezetett be exportkontrollt, válaszul Donald Trump amerikai elnök által kilátásba helyezett vámintézkedésekre, októberben pedig tovább szigorította a kiviteli korlátozásokat. Bár Hszi Csin-ping kínai elnök és Trump elnök találkozója után a pekingi hatóságok felfüggesztették a korlátozásokat, a két legnagyobb gazdaság közötti kereskedelmi konfliktusban továbbra sem született megállapodás.

Az Európai Unió ipara különösen érintett az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi viszályában, mivel a ritkaföldfémek nélkülözhetetlenek a high-tech gyártásban, beleértve az okostelefonokat, turbinákat, félvezetőt és katonai alkalmazásokat. A vbw szerint a további áremelkedés kockázata fennáll, ha a kereskedelmi tárgyalások nem hoznak áttörést.

"Sürgősen csökkenteni kell függőségünket, különösen Kínától" - hangsúlyozta Bertram Brossardt, a vbw főigazgatója a szövetség kiadványában.

A piaci bizonytalanságot tovább súlyosbítja, hogy a harmadik negyedévben a nemesfémek - arany, ezüst és platina - árai is 12,6 százalékkal emelkedtek a vbw nyersanyagár-indexe alapján. "Ez is alátámasztja a jelenlegi bizonytalanságot: a befektetők egyre inkább biztonságosnak tűnő eszközök, például az arany felé fordulnak" - tette hozzá Brossardt.

A ritkaföldfémek kulcsfontosságúak az elektronikai alkatrészek, mágnesek előállításához az elektronikai, autóipari és védelmi szektorokban.

Különböző becslések - köztük a vbw által hivatkozott nemzetközi piaci elemzések - szerint Kína adja a világ ritkaföld-kitermelésének kétharmadát (66 százalékát), és a globális ipari feldolgozás mintegy 90 százalékát végzi el. Az Egyesült Államok és az Európai Unió egyaránt törekszik a kínai függőség csökkentésére, ám szakértők szerint ez évekig tarthat.

A vbw indexe szerint a ritkaföldfém-árak 2022 elején, a Covid-19-járvány miatti globális ellátási lánc-zavarok idején érték el az eddigi rekordot.

A ritkaföldfémek globális piaca 2024 végén mintegy 13,5 milliárd dollár értékű volt a Statista adatai szerint, és az elemzők a kereslet további növekedését várják, mivel az elektromos járművek, szélturbinák és félvezetők gyártása folyamatosan bővül.

(MTI)