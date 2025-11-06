Külföld, Háború :: 2025. november 6. 20:35 ::

A cseh képviselőház "rasszista" elnöke leszedette az ukrán zászlót az épületről - de a Dávid-csillagos lobogó persze maradhat

Eltávolíttatta az ukrán zászlót csütörtökön délután a cseh képviselőház épületéről Tomio Okamura, a testület szerdán megválasztott új elnöke - közölte a közszolgálati cseh hírtelevízió (CT24). Markéta Pekarová Adamová, a képviselőház volt elnöke bírálta, és szégyenletesnek nevezte az új házelnök döntését.





Removes Ukrainian flag from Chamber of Deputies building in Prague



European Ukromaniacs FUMING Czech Lower House Speaker Tomio Okamura returns Czech SOVEREIGNTYRemoves Ukrainian flag from Chamber of Deputies building in PragueEuropean Ukromaniacs FUMING pic.twitter.com/85tZyhiEYN November 6, 2025

Az ukrán zászlót 2022 februárjában, Oroszország Ukrajna elleni támadásának megindulása után tűzték ki a képviselőház bejárata felett annak jeléül, hogy Csehország szolidáris az ukránokkal.

Tomio Okamura, a jövőbeni kormánykoalíciós Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) elnöke korábban gyakran tett ukránellenes nyilatkozatokat, és bírálta az ukránokat. A cseh sajtó szerint számos nyilatkozatában "a konfliktus orosz értelmezését terjesztette".

"Nem az ukrán zászlóról van szó. Koalíciós partnereinkkel megegyeztünk abban, hogy a cseh állami épületeken cseh zászlók lesznek" - indokolta döntését csütörtökön este Okamura a hírtelevízió kérdésére válaszolva.

Arra a kérdésre, hogy a képviselőház épületén továbbra is ott van a cseh és az európai uniós zászlók mellett Izrael zászlaja is, az új képviselőházi elnök nem válaszolt. Az izraeli zászlót két éve, a Hamász támadása után tűzték ki a képviselőház bejárata felett, szintén a szolidaritás jeléül.

Tomio Okamura döntésére reagálva a jelenlegi kormánykoalíció négy pártfrakciója, amely a jövőben ellenzékben lesz, irodái ablakait ukrán zászlókkal díszítette fel.

"A képviselőház épületére kitűzött ukrán zászló az emberséget és a szolidaritást jelképezte azzal a nemzettel, amelyet brutális és igazságtalan háború sújt" - mondta Markéta Pekarová Adamová a CTK hírügynökségnek. "Az ukrán zászló eltávolítása szégyenletes és ellentétes a cseh állam politikai alapértékeivel" - mondta a volt képviselőházi elnök, aki már korábban bejelentette, hogy egészségi állapota miatt visszavonul a közélettől.

(MTI nyomán)