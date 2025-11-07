Külföld :: 2025. november 7. 22:20 ::

Felfüggesztették a volt lengyel igazságügyi miniszter mentelmi jogát, de nem küldenek miatta kommandósokat Magyarországra

Megszavazta péntek este a lengyel parlamenti alsóház Zbigniew Ziobro ellenzéki képviselő, volt igazságügyi miniszter mentelmi jogának felfüggesztését, és jóváhagyta a politikus előzetes letartóztatását is.

Az ügyészség október végén nyújtotta be az indítványt Ziobro ügyében. A mentelmi jog felfüggesztéséről, illetve a 26 bűncselekmény feltételezett elkövetéséről szóló indítványra vonatkozó szavazásokon a képviselők döntő többsége támogatta az ügyészségi indítványt. Ellenszavazatokat Ziobro párttársai - a fő ellenzéki erőnek, a Jog és Igazságosságnak (PiS) a képviselői - adtak le, valamint kisebb ellenzéki tömörülések egyes képviselői. Az előzetes letartóztatást a PiS mellett a szintén ellenzéki Konföderáció jelen lévő 13 tagja is ellenezte.

A szejm ülésének elején Michal Wójcik, a PiS képviselője azt javasolta, hogy a szavazást vegyék le a napirendről. Wójcik ebben a témában arra a szakorvosi véleményre hivatkozott, amely szerint az előzetes letartóztatás esetén lehetetlen volna, hogy szükség esetén folytassák a rákbetegséggel küzdő Ziobro onkológiai kezelését.

Szymon Holownia alsóházi elnök elutasította Wójcik javaslatát, érvelve azzal, hogy a mentelmi jog felfüggesztése esetén még bíróságnak döntenie Ziobro esetleges letartóztatásáról, és akkor figyelembe vennék az orvosi szakvéleményt is.

Ziobro ellen az igazságügyi tárca kötelékében működő Igazságosság Alap ügyében indítottak büntetőeljárást, és ebben hivatali visszaéléssel és kötelességmulasztással gyanúsítják. Az ügyészség szerint a politikus az előző, PiS vezette kormány idején igazságügyi miniszterként a tárca munkatársaiból is álló "szervezett bűnözői csoportot alapított és irányított".

A PiS politikusai szerint Donald Tusk miniszterelnök és az általa vezetett Polgári Koalíció politikusai a büntetőügyi eljárással bosszút akarnak állni Ziobrón.

Zbigniew Ziobro, aki jelenleg Budapesten tartózkodik, a szavazás előtt a TV Republika lengyel konzervatív hírtelevíziónak elmondta: a letartóztatással szemben nem is az orvosi kezeléssel szeretne védekezni, hanem mindenekelőtt azzal, hogy Lengyelországban Donald Tusk kormányfő pártja "saját céljaira sajátította ki az igazságügyet, az ügyészségeket és a bíróságokat". "Olyan országban élünk, amely az önkényuralom felé halad" - fogalmazott Ziobro.

Közvetlenül a szavazás után Waldemar Zurek főügyész, az igazságügyi tárca jelenlegi vezetője válaszolt a TVN24 kereskedelmi hírtelevízió azon kérdésére, miszerint lehetséges-e Ziobro "hazahozatala" Magyarországról. "Létezik az európai elfogatóparancs. Magyarország az Európai Unió tagja, kötelező számára az európai jog" - mondta.

Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke "törvényellenesen működő csoportnak" nevezte az ügyészséget, bírálva azokat a változtatásokat, amelyeket a Tusk-kormány hajtott végre az intézményben. A kormánykoalíció "képtelen kormányozni", de "dühödten harcol azok ellen, akik - mint Ziobro, amikor miniszter volt - csapást mértek az alvilágra" - jelentette ki Kaczynski.

Tusk pedig újságíróknak azt mondta: Ziobrónak Lengyelországban "kellene megvédenie jó hírnevét, és bíróság elé állnia". Hozzátette: "nem fog kommandós csapatot küldeni Budapestre", de amikor majd Ziobro "elérhető lesz, az ügyészség elrendeli (a letartóztatásáról) szóló döntést".

(MTI)

Korábban írtuk: