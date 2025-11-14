Külföld :: 2025. november 14. 13:17 ::

Horvátország a határellenőrzés és -védelem szigorítását tervezi

A horvát kormány társadalmi vitára bocsátotta a külföldiekre, valamint a nemzetközi és ideiglenes védelemre vonatkozó törvények módosítását, amelyeknek a célja az illegális migráció visszaszorítása és a határvédelmi eljárások szigorítása - közölte Davor Bozinovic belügyminiszter.

A tárcavezető hangsúlyozta: a változtatások elsősorban az illegális határátlépések, a másodlagos migrációs mozgások és a menekültügyi rendszerrel való visszaélések megakadályozását szolgálják. A rendőrség a jövőben akár hét napra is elnyújthatja az illegálisan érkezők úgynevezett mélyreható ellenőrzését a belügyminisztérium kijelölt létesítményeiben a szükséges emberi jogi garanciák betartása mellett - tette hozzá.

A nemzetközi és ideiglenes védelemről szóló törvény módosítása az uniós Menekültügyi Paktummal való összehangolása érdekében szigorúbb feltételeket határozna meg a kérelmezők mozgásszabadságának korlátozására, és új eszközöket vezetne be a másodlagos migráció visszaszorítására. Külön befogadóközpontokat hoznának létre bizonyos kérelmezők számára, akik nem hagyhatnák el ezeket az eljárás ideje alatt, továbbá gyorsulna a végrehajtása a dublini eljárásnak, amely megkönnyíti a kérelmezők visszaküldését abba az uniós tagállamba, ahol először regisztrálták őket - ismertette Boztinovic.

Kiemelte: a paktummal összhangban a jogszabály-módosítás bevezetné Horvátországban az EU-nak azt a listáját, amely felsorolja a biztonságos származási országokat a világból. Ez is tehermentesíti a menekültügyi rendszert, mérsékli a visszaéléseket és csökkenti a másodlagos migrációt. Emellett kötelező szolidaritást írna elő a törvény az uniós tagállamok között: szükség esetén személyek áthelyezésével, pénzügyi hozzájárulásokkal, kapacitásépítéssel, operatív és technikai segítségnyújtással vagy szakértők kiküldésével kell támogatniuk egymást.

(MTI)