Külföld :: 2025. november 14. 22:10 ::

Feltehetően figyelmeztetésből ölték meg egy kábítószerellenes aktivista testvérét Marseille-ben

A dél-franciaországi Marseille ügyészsége azt feltételezi, hogy figyelmeztetésből megölték egy kábítószerellenes helyi fiatal aktivista öccsét.

Amine Kessaci 20 éves, rendőrnek készülő öccsét, Mehdit csütörtökön lőtték agyon a nyílt utcán Marseille-ben. Ő a második a Kessaci testvérek közül, aki gyilkosság áldozata lett: 2020-ban Brahimt, a legidősebb testvért is lelőtték, és összeégett holttestét egy járműben találták meg Franciaország második legnagyobb városa közelében.

Amikor a marseille-i ügyészt, Nicolas Bessone-t pénteken arról kérdezték újságírók, lehetséges-e, hogy figyelmeztető gyilkosság történt a környezetvédő és kábítószerellenes aktivista, Amine Kessaci ellen, azt mondta, hogy "ez a feltevés ebben a szakaszban nem zárható ki egyáltalán".

"Ha ez beigazolódik, egy újabb határt léptünk át. Ez olyan, hazánkban jól ismert, szörnyű időszakokra emlékeztet, amikor embereket pusztán azért gyilkoltak meg, mert olyan család tagjai, akikkel problémáik vannak (a gyilkosoknak)" - vélte az ügyész.

"Ez esetben talán azért, mert a fiatal Amine Kessaci nagyon elkötelezett" a kábítószer-kereskedelem ellen - tette hozzá Nicolas Bessone, aki egyelőre óvatosságra szólított fel.

A 22 éves Amine Kessaci, aki Marseille-ben a kábítószerbandák által megöltek hozzátartozóinak támogatásáról, és kábítószerellenes küzdelméről ismert, a politikában is elkötelezett, tagja a Környezetvédők pártjának.

Az ügyész elmondta, hogy ugyanakkor öccse, Mehdi "teljesen ismeretlen" volt a rendőrség és az igazságszolgáltatás számára, "tiszta előélettel" rendelkezett. A nyomozás első elemei szerint "teljesen kívül állt mindabból, ami Marseille-t megmérgezi, a kábítószer-kereskedelemből és a szervezett bűnözésből" – tette hozzá.

Az ügyészség a szervezett bűnözésben elkövetett gyilkosság és bűncselekmény elkövetése céljából létrehozott bűnszövetség miatt indított eljárást.

Az ügyész elmondta, hogy az aktivista állandó rendőri védelemben részesül, mert fenyegetéseket kapott.

A kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos erőszak nem ritka a második legnagyobb és legszegényebb francia nagyvárosban, Marseille-ben, a kábítószer-fogyasztás, pedig különösen az utcán, növekedő tendenciát mutat. Az AFP hírügynökség összesítése szerint 14 ember vesztette életét kábítószerrel kapcsolatos gyilkosságokban az év eleje óta a dél-franciaországi agglomerációban.

(MTI)