Külföld :: 2025. november 17. 14:59 ::

Megszüntetik a korrupcióellenes hivatalt Grúziában

Georgiában megszüntetik az Európai Unió ajánlására létrehozott korrupcióellenes szervezetet - jelentette be hétfőn Salva Papuasvili, az ország parlamentjének elnöke.

A kormányzó Georgiai Álom-Demokratikus Georgia párthoz tartozó parlamenti elnök azt mondta, hogy a döntés célja "az állami források optimalizálása".

"A kormánnyal folytatott konzultációk eredményeként kialakult egy közös vélemény, miszerint ez a funkció az állami közigazgatás alkotmányos keretein belül jobban illeszkedik az Állami Számvevőszékhez, mint egy magasabb és függetlenebb alkotmányos szervhez" - mondta. Tájékoztatása szerint a hivatal jövő márciustól beolvad az Állami Számvevőszékbe.

A hivatalt 2022 novemberében hozták létre Georgia EU-csatlakozási törekvéseinek részeként, és egyebek között a korrupcióellenes tervek kidolgozásával, a bejelentők védelmének erősítésével és a politikai pártok finanszírozásának felügyeletével bízták meg. Egy ilyen szerv létrehozása az Európai Unió egyik ajánlása volt az EU-tagsághoz vezető úthoz.

Papuasvili a mostani döntést "az alkotmányos keretekhez való visszatérést" célzó politika folytatásának nevezte, úgy vélve, hogy számos kezdeményezést külső utasítások és ajánlások kényszerítettek az országra.

A múlt héten több mint ötven georgiai nem kormányzati szervezet nyílt levélben arról írt, hogy a korrupcióellenes hivatal nem látja el feladatát, és "a független civil társadalmi szervezetek üldözésének eszközeként használják".

Georgia 2023 decemberében megszerezte az uniós tagjelölti státust, de az Európai Bizottság a két héttel ezelőtt kiadott bővítési jelentésében "komoly demokratikus visszaesést" állapított meg a dél-kaukázusi országban, és kinyilvánította, hogy egyelőre csak "névleg" tekinti tagjelölt országnak. A Georgiai Álom-Demokratikus Georgia párt tavaly felfüggesztette az ország EU-csatlakozási tárgyalásait, bár jelezte, hogy továbbra is támogatja az uniós integrációt.

(MTI)