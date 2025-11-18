Külföld :: 2025. november 18. 13:05 ::

India egyre demokratikusabb országgá válik: 2,2 millió tonna amerikai LPG-t importálnak jövőre

Három indiai állami olajfinomító, az Indian Oil, a Bharat Petroleum és a Hindustan Petroleum egy évre szóló megállapodást kötött az Egyesült Államokkal összesen 2,2 millió tonna cseppfolyósított kőolajgáz (LPG) importjáról - ismertette az indiai kormány közleményében.

Ez a mennyiség India éves LPG importjának mintegy 10 százaléka. Az Egyesült Államok tavaly India teljes LPG-importjának csupán mintegy 0,6 százalékát fedezte.

A kormányközlemény szerint a megállapodás célja az energiaforrások diverzifikálása, a stabil ellátás biztosítása és az árak stabilizálása.

A megállapodás értelmében a Phillips 66 havonta két szállítmányt, míg a Chevron és a TotalEnergies egy-egy szállítmányt indít.

India a világ második legnagyobb LPG-fogyasztója.

(MTI)