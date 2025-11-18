Három indiai állami olajfinomító, az Indian Oil, a Bharat Petroleum és a Hindustan Petroleum egy évre szóló megállapodást kötött az Egyesült Államokkal összesen 2,2 millió tonna cseppfolyósított kőolajgáz (LPG) importjáról - ismertette az indiai kormány közleményében.
Ez a mennyiség India éves LPG importjának mintegy 10 százaléka. Az Egyesült Államok tavaly India teljes LPG-importjának csupán mintegy 0,6 százalékát fedezte.
A kormányközlemény szerint a megállapodás célja az energiaforrások diverzifikálása, a stabil ellátás biztosítása és az árak stabilizálása.
A megállapodás értelmében a Phillips 66 havonta két szállítmányt, míg a Chevron és a TotalEnergies egy-egy szállítmányt indít.
India a világ második legnagyobb LPG-fogyasztója.
(MTI)