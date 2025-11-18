Külföld, Migránsbűnözés :: 2025. november 18. 19:50 ::

Nahát, már a svédek is iszlamista terrorcselekményeket akarnak elkövetni Stockholmban

"Valóban terrorcselekmény elkövetésére készült Stockholm központjában, a kulturális fesztivál résztvevői ellen az a 18 éves svéd férfi, akit bűntársával együtt a hónap elején helyezett vád alá a svéd ügyészség - jelentette a TT News svéd hírügynökség kedden a vádlott védőügyvédjére hivatkozva" - írja az MTI. A magyarországi hírügynökség hírének a címe is ez:

Egy svéd fiatal beismerte, hogy terrorcselekmény elkövetésére készült Stockholmban

Az ügyészség szerint a merényletet az Iszlám Állam terrorszervezet nevében, 2024 augusztusa és 2025 februárja között hajtották volna végre. A TT News információi szerint a férfi saját maga dolgozott a pokolgép elkészítésén, és már korábban beismerte, hogy egy terrorszervezet tagja, amely az ügyészség szerint az Iszlám Állam.

Ennek ellenére sem zavartatja magát a svédező MTI. Némi keresgélés után pedig úgy tűnik, így néz ki a svédjük, több X-bejegyzés szerint is róla van szó - igazi hamisíthatatlan Lars - vagy inkább Nils?





Faris Al Abdullah has admitted to planning a terror attack in Stockholm. The 18-year-old prepared an attack against the Culture Festival this summer, in the name of the Islamic State. Why do we keep importing ‘engineers’, when they just try to blow us up?Faris Al Abdullah has admitted to planning a terror attack in Stockholm. The 18-year-old prepared an attack against the Culture Festival this summer, in the name of the Islamic State. pic.twitter.com/ur9cZmQncH November 18, 2025

A 18 éves férfit emellett egy 17 éves fiúval együtt elkövetett gyilkossági kísérlettel is vádolják, amelyet Németországban, a Hessen tartománybeli Eppsteinben hajtottak volna végre, de a 18 éves vádlott tagadja ezt a bűncselekményt.



Abdullah, a svéd... Aki amúgy szíriai, de ha Svédországban tartózkodik, az MTI szerint azonnal svéddé is változik...

A vádirat szerint a két "tinédzser" 2024 augusztusában utazott el a német kisvárosába, hogy együtt kövessenek el egy gyilkosságot. A városba érkezve a kiszemelt áldozat szállására mentek, ahol késekkel felfegyverkezve kopogtattak be, de mivel egy másik személy nyitotta ki az ajtót, a gyilkossági tervüket feladták, és eltávoztak a helyszínről.

Az ügyben eljáró ügyész, Henrik Olin sajtótájékoztatóján azt közölte, hogy nem volt közvetlen kapcsolat a gyilkossági kísérlet és a Stockholmban tervezett terrortámadás között; hozzátéve, hogy a vádlott 17 éves feltételezett bűntársa szintén tagadja a gyilkossági kísérlet vádját.