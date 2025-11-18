"Valóban terrorcselekmény elkövetésére készült Stockholm központjában, a kulturális fesztivál résztvevői ellen az a 18 éves svéd férfi, akit bűntársával együtt a hónap elején helyezett vád alá a svéd ügyészség - jelentette a TT News svéd hírügynökség kedden a vádlott védőügyvédjére hivatkozva" - írja az MTI. A magyarországi hírügynökség hírének a címe is ez:
Egy svéd fiatal beismerte, hogy terrorcselekmény elkövetésére készült Stockholmban
Az ügyészség szerint a merényletet az Iszlám Állam terrorszervezet nevében, 2024 augusztusa és 2025 februárja között hajtották volna végre. A TT News információi szerint a férfi saját maga dolgozott a pokolgép elkészítésén, és már korábban beismerte, hogy egy terrorszervezet tagja, amely az ügyészség szerint az Iszlám Állam.
Ennek ellenére sem zavartatja magát a svédező MTI. Némi keresgélés után pedig úgy tűnik, így néz ki a svédjük, több X-bejegyzés szerint is róla van szó - igazi hamisíthatatlan Lars - vagy inkább Nils?
Why do we keep importing ‘engineers’, when they just try to blow us up?— Rebecca Mistereggen (@RMistereggen) November 18, 2025
Faris Al Abdullah has admitted to planning a terror attack in Stockholm. The 18-year-old prepared an attack against the Culture Festival this summer, in the name of the Islamic State. pic.twitter.com/ur9cZmQncH
A 18 éves férfit emellett egy 17 éves fiúval együtt elkövetett gyilkossági kísérlettel is vádolják, amelyet Németországban, a Hessen tartománybeli Eppsteinben hajtottak volna végre, de a 18 éves vádlott tagadja ezt a bűncselekményt.
Abdullah, a svéd... Aki amúgy szíriai, de ha Svédországban tartózkodik, az MTI szerint azonnal svéddé is változik...
A vádirat szerint a két "tinédzser" 2024 augusztusában utazott el a német kisvárosába, hogy együtt kövessenek el egy gyilkosságot. A városba érkezve a kiszemelt áldozat szállására mentek, ahol késekkel felfegyverkezve kopogtattak be, de mivel egy másik személy nyitotta ki az ajtót, a gyilkossági tervüket feladták, és eltávoztak a helyszínről.
Az ügyben eljáró ügyész, Henrik Olin sajtótájékoztatóján azt közölte, hogy nem volt közvetlen kapcsolat a gyilkossági kísérlet és a Stockholmban tervezett terrortámadás között; hozzátéve, hogy a vádlott 17 éves feltételezett bűntársa szintén tagadja a gyilkossági kísérlet vádját.