Nagy sebességű drónok megsemmisítésére alkalmas lézerfegyvert teszteltek Nagy-Britanniában

Nagy sebességű drónok megsemmisítésére alkalmas lézerfegyvert teszteltek sikerrel Nagy-Britanniában. A londoni védelmi minisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint a fegyverrendszert 2027-től telepítik a királyi haditengerészet hajóira.

A tárca beszámolója szerint a DragonFire (Sárkánytűz) elnevezésű lézerfegyver legutóbbi tesztjén, amelyet a skóciai Hebridák térségében végeztek, a fegyverrendszerrel 650 kilométeres óránkénti sebességgel repülő drónokat sikerült befogni, célba venni és lelőni.

A minisztérium szerint Nagy-Britanniában most először próbáltak ki ilyen nagy sebességű drónok megsemmisítésére alkalmas lézerfegyvert, és egész Európában is a brit fegyveres erők állítanak hadrendbe elsőként ilyen típusú, nagy erejű lézeres elhárítókapacitást.

A beszámoló szerint az új lézerfegyver pontosságára jellemző, hogy egy kilométernyi távolságból eltalálható vele egy egyfontos pénzérme.

🇬🇧 The UK’s DragonFire laser has shot down high-speed drones in new trials, with above-the-horizon tracking and pinpoint accuracy at a kilometre. A £316m contract now pushes the system toward a Type 45 destroyer by 2027. pic.twitter.com/6sjHq1aYzH November 20, 2025

A DragonFire a hagyományos rakétarendszereknél költséghatékonyabb védelmet nyújt a drónok ellen, mivel az ilyen fenyegetések elhárítására jelenleg használt rakéták egyenként több százezer fontos ára helyett a lézerfegyver egy-egy bevetése tíz font (4400 forint) körüli költséggel jár - áll a brit védelmi minisztérium csütörtöki tájékoztatásában.

A tárca szerint az új lézerfegyvert 2027-től - az eredetleg tervezett határidőnél öt évvel korábban - telepíteni lehet a brit királyi haditengerészet rombolóira.

A DragonFire gyártására a bit kormány 316 millió font (138 milliárd forint) értékű megbízást adott az MBDA hadiipari konzorciumnak.

A londoni védelmi minisztérium az utóbbi hónapokban több más új, élenjáró technológiával működő támadó és védelmi fegyverrendszer kifejlesztéséről is beszámolt.

Ezek közé tartozik a rádiófrekvenciás irányított energiafegyver (Radio Frequency Directed Energy Weapon, RFDEW) nevű rendszer, amelyet tavasszal próbáltak ki Wales nyugati térségében. A fegyver egyetlen bevetéssel egyszerre két drónrajt - összesen több mint száz drónt - tudott nyomon követni, célba venni és leszedni.

Az RFDEW-fegyverrendszer nagyfrekvenciájú rádióhullámokkal károsítja az ellenséges drónok kritikus fontosságú elektronikai részegységeit, így ezek az eszközök működésképtelenné válnak vagy lezuhannak.

(MTI nyomán)