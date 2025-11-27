Külföld :: 2025. november 27. 14:56 ::

Nem elég a halálbüntetés, még 21 év börtönt is kapott a volt bangledesi kormányfő

Korrupciós vádakkal összesen 21 év börtönbüntetésre ítélte csütörtökön egy dakkai bíróság Vazed Haszina volt bangladesi kormányfőt, akire november elején már halálbüntetést is kiszabtak emberiesség elleni bűncselekmények címén a tavalyi, diákok vezette tömeges tiltakozások során történt halálesetekkel összefüggésben.

A bíróság távollétében ítélte el az Indiába menekült volt miniszterelnököt, fiával és lányával együtt, akiket ugyancsak bűnösnek találtak egy törvénytelen földkisajátítási ügyben. Haszina lányára és fiára 5-5 év szabadságvesztést szabtak ki. A vádak szerint a család törvénytelen úton jutott földterületek birtokába Dakka közelében egy városfejlesztési projekt során. Az ügyészség azt közölte, hogy mindezt "információk visszatartásával, törvényszegésekkel és korrupció útján" érték el.

Még további korrupciós ügyek is folyamatban vannak Vazed Haszinával és más családtagjaival szemben különböző bíróságok előtt, ezekben az ügyekben később várható döntés.

Vazed Haszina tavaly augusztusban menekült Indiába, miután eljárás indult ellene a tömegtüntetések vérbe fojtása miatt. Fia az Egyesült Államokban él, a lánya pedig Újdelhiben tartózkodik az Egészségügyi Világszervezet tisztségviselőjeként.

(MTI)