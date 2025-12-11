Külföld :: 2025. december 11. 12:17 ::

Börtönbüntetést kapott az egykori kémfőnök Pakisztánban

Pakisztánban egy katonai bíróság csütörtökön 14 év börtönbüntetésre ítélte az ország hírszerzésének egykori vezetőjét, több mint egy évvel az után, hogy megkezdődtek ellene a bírósági eljárások számos vádpontban, köztük politikai tevékenység folytatásában és a hivatali titoktartási törvény megsértésében - közölte a hadsereg.

A hadsereg szóvivőjének közleménye szerint a katonai 15 hónapig tartó eljárás keretében indított pert a védelmi hírszerzés (Inter-Services Intelligence, ISI) egykori főigazgatója, Faiz Hamíd nyugalmazott altábornagy ellen a hadsereg működését szabályozó törvény alapján.

Hamídot 2024-ben vették őrizetbe, miután a legfelsőbb bíróság belső vizsgálatot rendelt el az úgynevezett Top City projekt csalással kapcsolatos vádak ügyében. A Top City vállalat Iszlámábád mellett magánlakóparkot fejlesztett.

A mostani bejelentés szerint a vádlott ellen négy vádpontban, politikai tevékenység folytatása, a titoktartási törvénynek az állam biztonságát és érdekeit sértő megszegése, hatalommal és kormányzati forrásokkal való visszaélés, valamint egyéneknek jogtalanul okozott kár miatt indítottak eljárást.

A szóvivő megfogalmazása szerint a bíróság "hosszú és fáradságos" jogi eljárás után minden vádpontban bűnösnek találta Hamídot, és 14 év szabadságvesztésre ítélte. A közlemény hangsúlyozza, hogy a katonai bírósági eljárás jogszerűen zajlott, biztosították Hamíd számára a védekezés teljes jogát, beleértve az általa választott védőügyvédet is. Hamíd rendelkezik a fellebbezés jogával - tették hozzá.

(MTI)