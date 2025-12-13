Külföld, Háború :: 2025. december 13. 16:38 ::

Washington feloldja a fehérorosz káliumsóra kivetett szankciókat

Az Egyesült Államok feloldja a fehérorosz káliumsóra kivetett szankciókat - közölte John Coale amerikai különmegbízott a BelTA fehérorosz állami hírügynökséggel Minszkben, az Aljakszandr Lukasenka elnökkel folytatott kétnapos tárgyalásait követően.

A BelTA beszámolója szerint Coale úgy fogalmazott: "Donald Trump elnök utasításainak megfelelően az Egyesült Államok feloldja a fehérorosz káliumsóra vonatkozó szankciókat. Úgy vélem, ez nagyon jó lépés az Egyesült Államok részéről Fehéroroszország számára."

Donald Trump amerikai elnök a múlt hónapban nevezte ki Coale-t Fehéroroszországért felelős különmegbízottá. Megbízatásának egyik fő feladata a több mint ezer politikai fogoly szabadon bocsátásáról szóló tárgyalások előmozdítása a Fehéroroszországgal folytatott tárgyalások keretében.

Coale a hírügynökség szerint arról is beszélt, hogy a Lukasenka elnökkel folytatott megbeszéléseken számos kérdést érintettek, köztük az ukrajnai háborút, Venezuelát, valamint az Egyesült Államok és Fehéroroszország közötti kapcsolatok jövőjét. Szavai szerint a tárgyalások célja a kétoldalú viszony normalizálása és a közeledés lehetőségeinek feltérképezése volt.

Az amerikai különmegbízott kitért Aljakszandr Lukasenka és Vlagyimir Putyin orosz elnök kapcsolatára is. Megfogalmazása szerint a fehérorosz államfő olyan szoros személyes viszonyban áll Putyinnal, amely lehetővé teszi számára, hogy tanácsokat adjon neki az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Hozzátette: még ha ezek a tanácsok nem minden esetben találnak is meghallgatásra, hozzájárulhatnak a diplomáciai folyamatok előmozdításához.

Fehéroroszország a világ egyik jelentős káliumsó-termelője (más néven kálium-klorid), amely a műtrágyagyártás kulcsfontosságú alapanyaga. Az ágazatot sújtó nyugati szankciók az elmúlt években jelentős bevételkiesést okoztak az országnak.

(MTI)