Külföld :: 2025. december 14. 19:38 ::

Wlodzimierz Czarzasty alsóházi elnököt választották meg a lengyel kormánykoalíciós Új Baloldal élére

A 65 éves Wlodzimierz Czarzastyt, a lengyel parlamenti alsóház (szejm) elnökét, az 1989-es rendszerváltás előtti Lengyel Egyesült Munkáspárt (LEMP) egykori tagját választották meg a lengyel kormánykoalíciós Új Baloldal élére a párt vasárnapi tisztújító kongresszusán.

Czarzasty kongresszusi beszédében kiemelte: a baloldal részvétele a kormányban korábban "csak emlék és álom volt", ma viszont "közösen kormányoznak Lengyelországban, és jobbá teszik azt". "Ma elkezdjük a választási kampányt" - jelentette ki, utalva a 2027-ben esedékes parlamenti választásokra. "A küzdelem nem ér véget, amíg (Karol) Nawrocki az elnöki hivatalban marad" - fogalmazott Czarzasty, és "a nacionalista megszállottság által formált embernek" nevezte az ellenzéki hátterű államfőt.

Az Új Baloldal 2021-ban jött létre a Tavasz (Wiosna) és a posztkommunista Baloldali Demokratikus Szövetség (SLD) összevonásával. Czarzasty eddig a párt társelnöke volt Robert Biedron európai parlamenti képviselővel, melegjogi aktivistával együtt. Októberben azonban a párt választmánya új szabályzatot fogadott el, amely nyomán az elnökség egytagú lett.

Az Új Baloldal egyik kisebb elemét képezi a Polgári Koalíció vezette négytagú kormányzó szövetségnek. A 460 fős lengyel parlamentbe a párt listájáról a legutóbbi, 2023-as választásokon 26 képviselő került be, jelenleg a frakció 21 mandátummal rendelkezik. A felmérésekben a tömörülés jelenleg az 5 százalékos bejutási küszöbön egyensúlyoz.

A tömörülés viszont fontos szerephez jutott a lengyel belpolitikában, miután a kormánykoalíciós szerződés értelmében novemberben rotációra került sor az alsóházi elnök posztján, amelyre a képviselők Czarzastyt választották meg. A lengyel alkotmány szerint a szejm elnöke a második legmagasabb rangú politikus az államfő után.

(MTI)