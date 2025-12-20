Külföld, Zsidóbűnözés :: 2025. december 20. 11:48 ::

Az ENSZ-nek joggal nem tetszik a zsidószomorító bírákra kivetett amerikai szankció

Az ENSZ bírálta pénteken Washingtont, amiért fokozódnak a "megtorlások" a nemzetközi intézmények ellen, miután a Trump-kormányzat szankciókat vezetett be a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) két újabb bírája ellen az Izraellel kapcsolatos vizsgálataik miatt.

A csütörtökön elrendelt amerikai szankciók által sújtott két bíró - Gocsa Lortkipanidze grúz és Damdini Erdenebalszuren mongol bíró - a hét elején Izrael beadványa ellen szavazott, amelyben a zsidó állam a Gázai övezetben Izrael által elkövetett háborús bűnök ügyében folyó vizsgálat lezárását kérte.

Az Egyesült Államok korábban már az ICC kilenc bíróját és ügyészét sújtotta büntetőintézkedésekkel az Izrael elleni vizsgálat miatt.

"Az ICC két újabb bírája ellen csütörtökön bejelentett amerikai szankciók (…) a nemzetközi intézmények elleni megtorlások újabb fokozódásáról tanúskodnak" - írta az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága az X közösségi portálon.

A szankciók az ICC azon döntésével kapcsolatosak, amellyel elfogatóparancsot adtak ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Joáv Gallant volt védelmi miniszter ellen háborús bűnök és emberiesség elleni bűncselekmények címén.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtökön közleményben hangsúlyozta, hogy a korábban szankciókkal sújtott bírák a hét elején az elfogatóparancsok fenntartása mellett szavaztak.

Washington júliusban szintén büntetőintézkedéseket rótt ki Francesca Albanesere, az ENSZ-nek az emberi jogok gázai övezeti helyzetével foglalkozó jelentéstevőjére, aki több alkalommal is gázai népirtással vádolta meg Izraelt.

" Az ENSZ bírái, jogászai és szakértői ellen kirótt ilyen büntetőintézkedések ellentétesek a jogállammal és az igazságszolgáltatással" - közölte pénteken az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága.

(MTI nyomán)