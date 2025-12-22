Külföld :: 2025. december 22. 08:50 ::

Franciaország új repülőgép-hordozót épít

Franciaország új, még nagyobb és korszerűbb repülőgép-hordozót épít a csaknem negyedszázada szolgálatban lévő Charles de Gaulle repülőgép-hordozó helyettesítésére és a francia haditengerészeti erő növelésére - jelentette be vasárnap Emmanuel Macron francia elnök az Abu-Dzabiban működő francia katonai támaszponton katonáknak tartott beszédében.

Macron, aki már 2020-ban felvetette egy új repülőgép-hordozó építését, most arról beszélt, hogy a héten hozták meg a döntést "a nagyszabású program elindításáról". Mint mondta, a projekttől a francia ipar, különösen pedig a kis- és középvállalkozások, erősödését várják.



A Charles de Gaulle anyahajót nyugdíjazni fogják (fotó: Francia Haditengerészet)

Catherine Vautrin francia védelmi miniszter az X-en közölte, hogy az új hajót 2038-ban tervezik majd szolgálatba állítani, vagyis nagyjából abban az időben, amikor, a Charles de Gaulle-t várhatóan kivonják a szolgálatból. Utóbbit 2001-ben állították hadrendbe, mintegy 15 évvel miután megrendelték.

(MTI)