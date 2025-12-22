Külföld :: 2025. december 22. 09:59 ::

Nem sikerült pályára állítani Japán saját navigációs rendszerének 5-ös számú műholdját

Nem járt sikerrel a japán H3 hordozórakéta hétfői indítása, így a fedélzetén lévő Michibiki No. 5 navigációs műhold nem került a tervezett pályára, miután a rakéta második fokozatának hajtóműve idő előtt leállt - közölte a japán tudományos és technológiai minisztérium és a JAXA japán űrkutatási ügynökség.

A JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) a H3 rakéta nyolcadik példányát indította el a Kagosima prefektúrában található Tanegashima Űrközpontból. A felszállást követően azonban a második fokozat hajtóművének égése a vártnál korábban leállt, ami megakadályozta a műhold tervezett pályára állítását. Az űrügynökség vizsgálja az eset körülményeit és az idő előtti hajtóműleállás okát.

A rakéta a japán fejlesztésű Michibiki No. 5 műholdat szállította a Kvázizenit Műholdrendszer (Quasi-Zenith Satellite System, QZSS) részeként, melynek célja a helymeghatározás pontosságának javítása okostelefonok, járműnavigációs rendszerek és más helyalapú szolgáltatások számára, különösen városi környezetben és hegyvidéki terepen. A JAXA tájékoztatása szerint a több pályasíkra telepített műholdak révén Japán területének közel 100 százaléka lefedhető.

A Michibiki No. 5 indítását eredetileg december 7-re tervezték, ám a rakétán és a földi létesítményeken észlelt rendellenességek miatt előbb múlt szerdára, majd hétfőre halasztották. Japán 2018-ban kezdte meg saját helymeghatározó rendszerének üzemeltetését négy műholddal, az Egyesült Államok által működtetett GPS kiegészítéseként. A Michibiki No. 6 műholdat idén februárban állították pályára.

A JAXA hosszabb távú tervei szerint összesen 11 helymeghatározó műholdat bocsátanak fel, hogy biztosítsák a rendszer tartalék-képességét és bővítsék a lefedettséget. A hét műholdas konfiguráció esetén a tervek szerint Japán felett folyamatosan legalább egy műhold tartózkodna, a szolgáltatás pedig Ázsia és Óceánia más térségeire is kiterjedne.

(MTI)