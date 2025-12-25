Külföld, Gazdaság :: 2025. december 25. 08:57 ::

Jelentősen visszaesett Németország áruexportja Kínába és az Egyesült Államokba

Jelentősen visszaesett a német áruexport 2025-ben az Egyesült Államokba és Kínába, amit ellensúlyozott az európai értékesítés és a szolgáltatásexport - derül ki a kölni székhelyű Institut der deutschen Wirtschaft (IW) friss elemzéséből.

A tanulmány szerint a német kivitel az Egyesült Államokba az idei év első három negyedévében éves összevetésben közel nyolc százalékkal csökkent, míg a Kínába irányuló több mint tizenkét százalékkal. Az IW értékelése szerint ez elsősorban a Trump-adminisztráció agresszív vám- és kereskedelempolitikájára vezethető vissza, míg Kína esetében több tényező együttes hatása, köztük a kínai vállalatok versenyképességének erősödése, az állami támogatások okozta piaci torzulások, valamint a jüan alulértékeltsége az euróval szemben.

Az Egyesült Államokba és Kínába irányuló export visszaesése több mint másfél százalékponttal rontotta a német árukivitel éves növekedési ütemét, amely 0,25 százalékot ért el. Az Európai Unió tagállamaiba, valamint a Svájcba, Norvégiába és az Egyesült Királyságba irányuló kivitel közel három százalékkal bővült, és mivel ez a német export csaknem hetven százaléka, a teljes exportnövekedéshez két százalékponttal járult hozzá.

Az IW elemzése kitér arra is, hogy a szolgáltatásexport erőteljesebb bővülése tompította az áruexport gyengeségét. A szolgáltatásexport gyorsabban nőtt, mint az árukivitel, így a teljes - árukra és szolgáltatásokra együtt számított - exportteljesítmény kedvezőbb képet mutatott, nominálisan mintegy 0,7 százalékkal emelkedett.

Megjegyezték ugyanakkor, hogy az export reálértéken 2025 első három negyedévében mintegy 0,7 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, és ez az IW szerint enyhén fékezte a német gazdasági növekedést.

A jelentés összegzése szerint a kedvezőtlen globális környezet, az amerikai és kínai piac problémái, valamint a nemzetközi versenytorzulások miatt a német exportkilátások továbbra is törékenyek. Az intézet arra figyelmeztet, hogy Németország globális exportpiaci részesedése hosszabb távon tovább csökkenhet, ha az export nem tud ismét a nemzetközi piacok növekedési ütemével lépést tartani.

(MTI)