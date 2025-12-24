Külföld :: 2025. december 24. 17:35 ::

Kivonul Romániából a svéd Lindab

Kivonul Romániából a tetőszerkezeti elemeket gyártó és légtechnikai megoldásokat kínáló svéd cég, a Lindab - írja a profit.ro a vállalat közleménye alapján.

A cég romániai leányvállalatát a szlovák Rova vásárolja fel. A vételárat a felek nem hozták nyilvánosságra, annyit közöltek, hogy a tranzakció 2025-ben lezárul.

"A profil termékek üzletágának a nyereségessége a régióban évek óta nem kielégítő a piac gyenge fejlődése, az alapanyagok árának volatilitása és a költségekben lecsapódó magas infláció miatt" - nyilatkozta Ola Ringdahl, a Lindab elnök-vezérigazgatója.

Romániában a Lindabnak egy főleg fémből készült tetőfedő anyagokat, valamint szellőztető rendszerek számára csőrendszereket gyártó üzeme van Bukarest közelében. A gyárat működtető, 1994-ben alapított Lindab SRL több mint 90 alkalmazottat foglalkoztat. A cég árbevétele tavaly 16 százalékkal 80,718 millió lejre (mintegy 6,2 milliárd forint) csökkent, és 5,062 millió lej (mintegy 389 millió forint) veszteséggel zárta az évet.

A Lindabot 1959-ben alapították, kezdetben alumíniumszalagokat gyártottak. A mintegy 5 ezer dolgozót foglalkoztató cégcsoport közvetlenül 20 európai országban és az Amerikai Egyesült Államokban van jelen.

(MTI)