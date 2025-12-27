Négy ember holttestét találták meg pénteken a Görögország középső részén felvő Vardúszia-hegységben, az áldozatokat lavina sodorta el - jelentette az ERT görög közszolgálati televízió.
A mentőszolgálatok eredetileg három túrázó férfit kerestek, akiknek karácsony napján veszett nyoma, és nem tudtak arról, hogy egy 35 éves nő is velük volt.
A holttesteket nem messze attól a helytől találták meg, ahol már pénteken délután felfedezték az eltűntek lábnyomait.
Az eltűntek után nagyszabású kutatást indítottak drónokkal és keresőkutyákkal.
A hegymászók és túrázók által kedvelt Vardúszia-hegység legmagasabb csúcsa a Kórakasz-hegy, amely 2495 méteres magasságával egyike a legmagasabb görögországi hegycsúcsoknak.
(MTI)