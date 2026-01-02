Külföld :: 2026. január 2. 17:16 ::

Vezetékrongáló hajó legénységének a tagjait vették őrizetbe Finnországban

Őrizetbe vették Finnországban egy tengerfenéki távközlési vezeték megrongálásával gyanúsított teherhajó legénységének két tagját, két másik ellen pedig kiutazási tilalmat rendeltek el - közölték pénteken a helyi hatóságok.

A Saint Vincent és Grenadine-szigetek zászlaja alatt közlekedő, Fitburg nevű hajót szerdán foglalták le a finn hatóságok, mert gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongálta a Balti-tengeren az Elisa finn távközlési cég egyik tenger alatti vezetékét, amely Helsinkit köti össze az észt fővárossal, Tallinn-nal. A hajó Szentpétervárról indult, és az izraeli Haifába tartott a Marine Traffic tengerhajózási portál adatai szerint. A legénység tagjai orosz, grúz, kazah és azerbajdzsáni állampolgárok.

"A meghallgatások során tisztázták az események menetét és a legénység tagjainak eltérő szerepét" - ismertette Risto Lohi főfelügyelő a finn Nemzeti Nyomozó Hivataltól.

A rendőrség korábbi közlése szerint az acéltermékeket szállító hajó a horgonyát maga után húzta a tengerfenéken haladás közben az incidens idején. A vezetéken keletkezett károk mértéke egyelőre még nem ismert, de a kábel egyelőre nem üzemel.

Az elmúlt években több energetikai és távközlési infrastruktúrát rongáltak meg a tenger alatt.

Alar Karis észt elnök szerdán aggodalmát fejezte ki a tenger alatti kábelen történt rongálás miatt. Reményének adott hangot, hogy nem szándékos károkozás történt, de hozzátette: majd a vizsgálat feltárja a tényeket.

Oroszország helsinki nagykövetsége közölte, hogy kapcsolatban állnak a finn hatóságokkal. "Reméljük, hogy a helyzetet sikerül megoldani az együttműködés szellemében és összhangban a vonatkozó jogi normákkal" - ismertette állásfoglalását a diplomáciai képviselet.

(MTI)