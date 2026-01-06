Külföld :: 2026. január 6. 18:58 ::

Madurót és az őt elmozdító amerikai katonai akciót is bírálta a francia miniszterelnök

Törvénytelennek nevezte a francia miniszterelnök kedden az Egyesült Államok venezuelai katonai akcióját, ugyanakkor bírálta Nicolás Maduro elmozdított venezuelai államfő kormányzását is.

"Ebben az ügyben minden törvénytelen; Nicolás Maduro (fogságba ejtett venezuelai államfő) rezsimje, a 2024-es (venezuelai) választás, és az amerikai katonai akció is, amely szembemegy az ENSZ Alapokmányával" - szögezte le Sébastien Lecornu a parlamentben.

Ellenzéki felszólalásra reagálva a tárcavezető elmondta, világos a véleménye az amerikai akcióval kapcsolatban, ám felhívta a figyelmet arra, hogy a Maduro-kormányzat kínzásokban és törvénytelen őrizetbe vételekben bűnös.

Lecornu egyúttal a demokratikus átmenet fontosságát hangoztatta, amelyet szerinte Edmundo González Urrutiának, a latin-amerikai országban 2024-ben tartott elnökválasztás ellenzéki jelöltjének kellene vezetnie, valamint felszólította a parlamentet, "álljanak ki a Franciaország által képviselt értékek mellett, amelyek egyúttal az ENSZ Alapokmányának értékei is".

Emmanuel Macron francia elnök már a hét végén demokratikus átmenetet szorgalmazott Venezuelában, és szintén a Párizs által a választás győztesének tartott Urrutia nevét említette mint olyan személyét, aki az átmenetet megvalósíthatja.

(MTI)