Zaharova: az amerikai elnök elengedte a Marinera tankhajó két orosz tengerészét

Oroszország közbenjárására Donald Trump amerikai elnök szabadon engedte a Marinera olajszállító tankhajó legénységének két orosz állampolgárságú tagját - közölte Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő pénteken a Telegram-csatornáján.

A diplomata szerint Moszkva üdvözölte az amerikai elnök döntését. Jelenleg a diplomáciai tárcánál az orosz tengerészek hazatérésének részeletein dolgoznak.

Az amerikai haditengerészet szerdán tartóztatta fel a Marinera tankert - amely orosz zászló alatt hajózott nemzetközi vizeken -, arra hivatkozva, hogy a hajó az amerikai szankciókat megkerülve szállított olajat Iránba és Venezuelába. Az orosz közlekedési minisztérium közölte, hogy a tartályhajó 2025. december 24-én kapott engedélyt az orosz lobogó alatt való hajózásra, a moszkvai diplomáciai tárca pedig követelte, hogy humánusan bánjanak a hajón tartózkodó oroszokkal, és engedjék őket hazatérni.

A hajó legénysége a két oroszon kívül georgiai, ukrán és indiai állampolgárokból állt.

(MTI)