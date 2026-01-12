Külföld :: 2026. január 12. 08:26 ::

Venezuelai miniszter: háborús bűncselekmény volt az amerikai beavatkozás

Háborús bűncselekménynek minősítette az Egyesült Államok által a hónap elején Venezuela ellen végrehajtott támadást helyi idő szerint vasárnap Freddy Nanez, a latin-amerikai ország tájékoztatási minisztere.

A politikus egy nemzetközi kulturális rendezvényen hangsúlyozta a nemzetközi kulturális közösség történelmi felelősségét az erőszak eszkalálódása és a nemzetközi jog gyengülése miatt. Kifejtette: Venezuela megbélyegzése inkább a természeti erőforrásokkal kapcsolatos gazdasági érdekekhez kapcsolódik, mint ideológiai motivációkhoz. Egyben emlékeztetett a más országokban történt külső beavatkozások történelmi precedenseire.

Szerinte 2019 óta fokozódott az ellenségeskedés szankciók, titkos műveletek és venezuelai vagyonok illegális kisajátítása formájában. Leszögezte mindazonáltal, hogy "Venezuela nem adja meg magát".

(MTI)