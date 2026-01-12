Külföld :: 2026. január 12. 22:31 ::

Anyjának temetésén lőtték agyon a korzikai szeparatisták volt vezetőjét

Agyonlőtték Alain Orsonit, a korzikai szeparatisták volt vezetőjét Vero kistelepülésen hétfőn, édesanyjának temetésén - derül ki rendőrségi és ügyészségi közlésekből.

Nicolas Septe ügyész közlése szerint a 71 éves férfival egyetlen távolról leadott lövéssel végeztek. Hozzátette, hogy az ügyben bűnszövetségben elkövetett gyilkosság miatt indított nyomozást.

Orsoni, aki régebben az AC Ajaccio labdarúgóklub elnöke is volt, 2008-ban már túlélt egy merényletet. Testvérét, Guyt 1983-ban meggyilkolták.

A Le Parisien című francia lap szerint a Korzikai Nemzeti Felszabadítási Frontnál (FLNC) töltött éveit követően a sziget önrendelkezéséért küzdő saját mozgalmat alapított, amely azonban ellenfelei szerint inkább volt "mozgalom az ügyletekért". Orsoni később Floridában, Spanyolországban és Nicaraguában élt, ahol egyebek között a szerencsejáték-ágazatban tevékenykedett.

A temetés mintegy 50 résztvevőjének pszichológiai támogatást kellett nyújtani a sziget fővárosának, Ajacciónak a kórházában - írták a helyi lapok.

(MTI)