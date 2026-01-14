Külföld :: 2026. január 14. 07:30 ::

Venezuelai házelnök: több mint 400 rabot engedtek szabadon

Több mint 400 rabot engedtek szabadon a venezuelai börtönökből "a béke jegyében szánt gesztus" keretében - közölte kedden Jorge Rodríguez, a venezuelai parlament elnöke.

Jogvédők ugyanakkor vitatták ezt, szerintük 60 és 70 közé tehető a szabadlábra helyezettek száma. Egyben bírálták a lassú folyamatot és az információk hiányát.

A caracasi vezetés hétfői közlése még 116 rab - köztük két olasz állampolgár - szabadon engedéséről szólt.

A Foro Penal nevű venezuelai emberi jogi szervezet szerint az év elején még legalább 800 politikai fogoly volt rácsok mögött.

A venezuelai kormány állítása szerint nincsenek politikai foglyok az országban, az őrizetben lévő embereket bűncselekmények miatt tartják fogva.

Caracas a múlt héten jelentette be, hogy megkezdi a Nicolás Maduro elnöksége idején bebörtönzöttek szabadon bocsátását. Delcy Rodríguez ügyvezető elnök csütörtökön leszögezte: a bebörtönzöttek szabadon engedése nem jelenti azt, hogy Caracas alávetné magát Washingtonnak.

María Corina Machado Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki vezető, aki az egyik fő szószólója a politikai foglyok szabadon engedésének, várhatóan csütörtökön a Fehér Házban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel.

(MTI)