Spiegel: amerikai repülőgép-hordozó indult meg a Közel-Keletre

Sajtóinformációk szerint az Egyesült Államok a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozót a Közel-Keletre vezényelte, miközben Donald Trump amerikai elnök az elmúlt időben egy Irán elleni lehetséges beavatkozással fenyegetőzött. Bár eddig nem történt katonai akció, beszámolók szerint az USA növeli erőit a régióban.



Fotó: Will Tyndall / AFP

Donald Trump amerikai elnök Irán elleni fenyegetései után az Egyesült Államok sajtóbeszámolók szerint megerősíti katonai jelenlétét a Közel-Keleten, értesülések alapján a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó és kísérő hajói a Dél-kínai-tengerről a régióba tartanak. Az atomreaktorral hajtott repülőgép-hordozó rendszerint több ezer katonát és több tucat harci repülőgépet szállít, a hajót a haditengerészet rombolói kísérik.

Az USS Abraham Lincoln a Der Spiegel szerint körülbelül egy hét múlva érkezik a Közel-Keletre, ezenkívül további fegyvereket és védelmi felszereléseket is szállítanak a régióba, valamint további harci repülőgépeket is a térségbe telepíthetnek.

A Pentagon nem erősítette meg az intézkedést, azonban az elmúlt hetekben Donald Trump elnök többször is az USA beavatkozásával fenyegette Iránt.

(Index)