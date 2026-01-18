Külföld :: 2026. január 18. 11:02 ::

Chilében déli részén emberek ezreit menekítették ki a tűzvészek miatt

Gabriel Boric chilei elnök vasárnap reggel természeti katasztrófahelyzetet hirdetett az ország két déli régiójában az erdőtüzek miatt, amelyek már mintegy 20 ezer ember kimenekítését tették szükségessé.

Az erdőőrök és a tűzoltók 19 tűzzel küzdenek az országban, ebből 12 Nuble és Biobío tartományokban lángol, mintegy 500 kilométerre délre a fővárostól, Santiagótól.

Egyelőre nincs információ az esetleges áldozatok vagy az érintett lakóépületek számáról. A helyi televízió által sugárzott képek szerint a lángok lakott területeket érintettek, különösen Penco és Lirquén települést a Biobío tartományban, ahol mintegy 60 ezer ember él. Az utcákon kiégett autók láthatók.

"Penco és Lirquén település környékén a legkritikusabb a helyzet, és ott történt a legtöbb evakuálás. Becsléseink szerint mintegy 20 ezer embert evakuáltak" - nyilatkozta Alicia Cebrián, a Nemzeti Katasztrófavédelmi és Katasztrófaelhárítási Szolgálat (Senapred) igazgatója a Mega csatornának adott interjúban.

Az elmúlt években az erdőtüzek súlyosan érintették az országot, különösen Chile középső és déli részét. Mintegy két éve, 2024. február 2-án több tűz keletkezett egyszerre Vina del Mar város környékén, 110 kilométerre északnyugatra Santiagótól, és az ügyészségi adatok szerint 138 ember halt meg. A hivatalos adatok szerint 16 ezer ember szenvedett kárt a tűzvészekben.

(MTI)