Külföld :: 2026. január 19. 20:54 ::

Évtizedek óta nem látott havazás Kamcsatkán

Legalább két ember életét vesztette a Kamcsatkai-félszigeten fekvő Petropavlovszk-Kamcsatszkij városában a heves havazás nyomán az épületek tetejéről lehulló hótömegek miatt - közölték hétfőn a helyi hatóságok.



Kamchatka. After a snow storm, people are sliding down from the fourth floor. Exoplanet...Kamchatka. After a snow storm, people are sliding down from the fourth floor. pic.twitter.com/BMGqsNj5wn January 19, 2026

A félszigeten 60 éve nem tapasztalt hóesés következtében több méter magas hóbuckák zárták el az épületek bejáratait és temették maguk alá a járműveket.



The guy in this footage has dug his car out of five meters of snow 🙈🫡 🇷🇺 Kamchatka, Russia.The guy in this footage has dug his car out of five meters of snow 🙈🫡 pic.twitter.com/rE8UjWB1x5 January 17, 2026

Az időjárás-megfigyelő állomások adatai szerint egyes területeken január első felében több mint 2 méter hó esett, miután decemberben 3,7 méter hullott.





Record snowfall buries buildings and towns in Russia’s Kamchatka.



I promise to never complain about 6 inches of snow in New York again. HOLY SH*T!Record snowfall buries buildings and towns in Russia’s Kamchatka.I promise to never complain about 6 inches of snow in New York again. pic.twitter.com/jSndL10f3b January 18, 2026

A város több kerületében is az emberek rákényszerültek, hogy lapátokkal törjenek utat a szabadba a behavazott épületekből, illetve többen egyenesen az alsóbb emeletek ablakaiból hagyták el otthonaikat.





This guy didn't miss his chance ❄️🇷🇺 Kamchatka region on Russia's Far East is covered in snow up to the 2nd floorThis guy didn't miss his chance pic.twitter.com/yAfoD91Q7n January 14, 2026

Petropavlovszk-Kamcsatszkijban vészhelyzetet hirdettek, a városban a havazás következtében megbénult a légi- és a tömegközlekedés is. A városvezetés felszólította a lakosokat, hogy a gyermekek maradjanak otthon, az iskolák és egyetemek pedig távoktatásra álltak át. A helyi kormányzó közölte, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a városi közlekedés teljes mértékben helyreálljon.

(MTI)