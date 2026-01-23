Külföld, Migránsbűnözés :: 2026. január 23. 12:19 ::

Kurdpárti tüntetőket késeltek meg Antwerpenben

Hat embert megkéseltek a belgiumi Antwerpenben a szíriai kurdok elleni erőszak megszüntetéséért tartott tüntetés után; gyilkossági kísérlet miatt vizsgálat indult - ismertette a helyi rendőrség által megosztott információkat a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap pénteken.

Wouter Bruyns, az antwerpeni rendőrség szóvivője péntek reggeli sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a késes támadás előző este történt az Antwerpen belvárosában tartott békés tüntetést követően. A megmozduláson családok, nők, fiatalok és gyermekek is részt vettek - jegyezte meg.

Röviddel azután, hogy a tüntetés fél nyolc táján véget ért, a résztvevőkre több férfi rontott, akik késekkel válogatás nélkül sebesítettek meg többeket. A támadás után röviddel négy gyanúsítottat előállítottak, otthonukat átkutatták, majd mind a négyüket kihallgatták - tájékoztatott.

A sérültek közül kettőt kritikus állapotban szállítottak kórházba, de már nincsenek életveszélyben - mondta a rendőrségi szóvivő, majd hozzátette: a rendőrség vizsgálja a késelés körülményeit. A szakértők átkutatták a helyszínt, hogy bizonyítékokat gyűjtsenek, valamint végignézik a biztonsági kamerák helyszínen készült felvételeit, illetve a közösségi média felületeire feltöltött videókat. A rendőrség a nap folyamán kihallgatja a tanúkat és az áldozatokat is. Az eset jelenleg hivatalosan nem minősül terrorcselekménynek - tette hozzá.

A beszámoló szerint a belga Kurd Közösségek Tanácsa (NavBel) elítélte az antwerpeni kurd közösséget célzó támadást, amit "szélsőséges és dzsihadista indíttatású terrorcselekménynek" nevezett.

"Nyilvánvaló, hogy ez célzott támadás egy közösség ellen, terrorcselekmény a kurdok ellen. Elvárjuk, hogy a belga rendőrség és igazságszolgáltatás ennek megfelelően kezelje az ügyet" - fogalmaztak.

A napilap közölte, hogy egy péntek délutánra meghirdetett, szintén Antwerpenben tervezett kurdpárti tüntetést nem tartanak meg "az áldozatokkal való együttérzés" miatt és "a nyugalom megőrzése" érdekében.

(MTI)