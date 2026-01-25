Külföld :: 2026. január 25. 16:47 ::

Ötnapos sztrájk kezdődik a belga vasúttársaságnál

Vasárnap este ötnapos sztrájkba kezdenek a belga vasúttársaság (SNCB) és a vallon közlekedési vállalat (TEC) dolgozói a belga szövetségi kormánynak a szektort érintő reformtervei ellen tiltakozva - tájékoztatott a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap az internetes oldalán vasárnap.

A belga vasúttársaság és az ország déli, francia nyelvű régiója, Vallónia közlekedési vállalatának dolgozóit tömörítő szakszervezetek azért hirdetek sztrájkot, mert nem tartják kielégítőnek a szektor reformját érintő társadalmi párbeszédet, amit a belga szövetségi kormány befejezettnek tekint.

A két közlekedési vállalat dolgozóinak elégedetlensége egyebek mellett a belga kormány által a szolgáltatási szerződések felülvizsgálata részeként bejelentett költségcsökkentő intézkedésekből fakad. A pénzügyi megtakarítások mellett a reformok a rugalmas munkaidőt, a rendkívüli hőség idején ledolgozott órák pótlására jogosító szabadság elvételét, a tartósan beteg alkalmazottak juttatásait, valamint a TEC esetében a sztrájkok idején előírt minimális szolgáltatási kötelezettség bevezetését érintik.

A napilap szerint François Desquesnes, a vallon kormány mobilitási minisztere közölte, a TEC vezetésével közösen ragaszkodik ahhoz, hogy a tárgyalások folytatódjanak a szövetségi kormánnyal. "Cél az, hogy együtt keressünk megoldásokat a személyzet érdekében és a lakosság igényeinek kielégítésére" - fogalmazott a miniszter, majd közölte: a bejelentett sztrájk arra figyelmeztet, hogy az utazók számára a tömegközlekedés megbízhatósága elengedhetetlen.

A belga vasúttársaság, valamint a helyi és távolsági buszközlekedést biztosító vallon közlekedési vállalat ötnapos sztrájkja a bejelentés szerint vasárnap este tíz órakor kezdődik és péntek este tíz óráig tart. A járatkimaradásokkal járó megmozdulás idejére a TEC nem tett közzé módosított menetrendet, de jelentős közlekedési zavarokra figyelmeztetett. Az SNCB közölte ugyanakkor, hogy járatai ritkábban lesznek elérhetők, négyből mintegy három vonat közlekedik majd az országban. Az utasoknak azt tanácsolták, hogy tájékozódjanak a rendszeresen frissülő online utazástervezőből. A részleges munkabeszüntetéssel járó megmozdulás a nemzetközi vonatok közlekedését is érinti, többet töröltek - tájékoztattak.

(MTI)