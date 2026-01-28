Külföld, Lapszemle :: 2026. január 28. 09:46 ::

Politico: Ficót traumatizálta a Trumppal való találkozás, az volt a benyomása, hogy az elnöknek elment az esze

Robert Fico szlovák miniszterelnök az EU-csúcson tartott informális beszélgetésen megdöbbentő véleményt fogalmazott meg Donald Trump amerikai elnökről – derül ki a Politico jelentéséből, amelyet öt európai diplomatára hivatkozva írt meg.

Az egyik leginkább Trump-barát európai vezetőként ismert Robert Fico aggodalmát fejezte ki az amerikai elnök „pszichológiai állapota” miatt, miután január 17-én személyesen találkozott vele. A szlovák kormányfő „veszélyesnek” minősítette Trump megjelenését a négyszemközti beszélgetésen – mondták két diplomata forrás.

A beszélgetés január 22-én Brüsszelben volt, a rendkívüli EU-csúcson, amelyet a Grönlandot érintő amerikai fenyegetések megvitatására hívtak össze. Fico megjegyzéseit egy informális körben tette az állam- és kormányfők, valamint magas rangú uniós tisztviselők előtt, nem a hivatalos tárgyalásokon.

A diplomaták egyike szerint Fico „traumatizáltnak” tűnt a Trumppal való találkozás után. Egy másik forrás szerint a szlovák miniszterelnök úgy jellemezte az amerikai elnököt, hogy „eszét vesztette”.

Ez a reakció különösen figyelemre méltó, mivel Fico Európa leginkább Trump-párti politikusai közé tartozik. A Mar-a-Lago-i látogatás után közzétett Facebook-videójában még a „magas szintű tisztelet és bizalom” jeleként értékelte a meghívást, és hangsúlyozta, hogy Szlovákia „nem brüsszeli papagáj” – azaz nem visszhangozza automatikusan az uniós intézmények álláspontját.

A Fehér Ház szóvivője kategorikusan cáfolta a jelentést, „teljes álhírnek” nevezve azt, hozzátéve, hogy a találkozó „pozitív és produktív” volt. Egy magas rangú amerikai kormánytisztviselő szerint a megbeszélés kellemes és normális volt.

Európai diplomaták szerint azonban egyre növekvő aggodalmat okoz Donald Trump kiszámíthatatlansága. Egy uniós tisztviselő elmondta, hogy az amerikai elnök egészségi állapotával kapcsolatos félelmek „egyre gyakoribb témává válnak minden szinten”. A 79 éves Trump ismételten és határozottan tagadta, hogy bármilyen kognitív problémája lenne.

A Béketanácsot is kihagyják

Robert Fico szerint Szlovákiának el kellene utasítania a Béketanácsba kapott meghívást - a szlovák miniszterelnök ennek a nézetének Pozsonyban tartott sajtótájékoztatóján adott hangot kedden.

Fico a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezése alapján létrehozandó szervezetbe kapott meghívóval összefüggésben azt mondta: nem támogatják, hogy olyan párhuzamos struktúrák jöjjenek létre, amelyekről nem tudnak mindent. Hozzátette: a témával szerdai ülésén foglalkozik a szlovák kormány, ugyanakkor ő személy szerint nem ért egyet a szervezet milliárdos tagdíjával és meglévő nemzetközi szervezetek megszüntetésével sem.

"Én úgy gondolom, hogy Szlovákiának nagy köszönettel, ám el kellene utasítania ezt a meghívást, és nem kellene többet foglalkoznia vele. Annak ellenére, hogy Szlovákia azok közé az országok közé tartozik, amelyek mindig is a békét keresték, és ezután is azt fogják tenni" - jelentette ki Fico, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte.

A szlovák miniszterelnök kifejtette: bizonytalan, hogy a Béketanácsnak több esettel foglalkozó általános szervezetnek kellene lennie, vagy csak egy időleges ad hoc intézménynek, amelynek a Gázai övezettel kell foglalkoznia. Hozzátette: az olyan meglévő nemzetközi szervezeteket, mint az ENSZ, meg kell reformálni, nem pedig megszüntetni. Megjegyezte: Szlovákia szeretne a 2028-2029-es időszakban ideiglenes tagként bekerülni az ENSZ Biztonsági Tanácsába, és ezen szándékának megvalósításához kéri partnerei támogatását.

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter a pozsonyi parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottságának keddi ülésén a témával kapcsolatban hasonló véleményének adott hangot. Azt mondta: ellenzi, hogy országa belépjen a Béketanácsba, mivel nem tudja elképzelni annak működését, és a javaslatban több zavaró rész is van.

Kifejtette: Szlovákia elismerte Palesztinát, és a Gázai övezetben a kétállami megoldást tartja ideálisnak, ezért zavarónak tartják, hogy a palesztin önkormányzatnak nem lenne képviselete a Béketanácsban. Hozzátette: nem egyértelmű, hogy a Béketanács működése során nem csak a gázai háborúval foglalkozna.

"Nem érthetünk egyet azzal, hogy afféle párhuzamos ENSZ kerüljön létrehozásra" - jelentette ki Juraj Blanár a szlovák hírügynökség jelentése szerint. Hozzátette: azt az elképzelést pedig, hogy a Béketanácsnak egy korlátlan időre jelölt, vétójoggal rendelkező elnöke lenne, nem tartja demokratikusnak.

A szlovák külügyminiszter bejelentette: jelenleg zajlik a meghívás megítélésének folyamata a vonatkozó szabályozásokkal összhangban, a hivatalos döntésről pedig a közeljövőben tájékoztatnak majd.

(MTI - Politico - Index nyomán)