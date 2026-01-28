Külföld :: 2026. január 28. 18:43 ::

Trump az "amerikaiak haragjával" fenyegeti Iránt

Donald Trump amerikai elnök ismét üzent Iránnak: a közép-európai idő szerint szerda délután közzétett közösségi médiás bejegyzésében követelte Irántól, hogy üljenek tárgyalóasztalhoz a nukleáris fegyverek ügyében, ellenkező esetben az amerikaiak haragjával kell szembenézniük.

Egy hatalmas armada tart Irán felé. Gyorsan, nagy erővel, lelkesedéssel és céltudatossággal halad. Nagyobb flottáról van szó – élén a nagyszerű Abraham Lincoln repülőgép-hordozóval –, mint amelyet Venezuelába küldtek. Venezuelához hasonlóan készen áll, hajlandó és képes gyorsan teljesíteni küldetését, gyorsan és erőszakkal, ha szükséges – fogalmazott elég egyértelműen Donald Trump, aki bejegyzésében reményét fejezte ki, hogy a perzsa állam „gyorsan asztalhoz ül”, és befejezik a nukleáris fegyverkezést.

„Fogy az idő, ez valóban létfontosságú! Ahogy már egyszer mondtam Iránnak, kössön megegyezést” – közölte az elnök, emlékeztetve Iránt a 2025 nyarán indított támadásra, amikor az amerikai csapatok az iráni nukleáris létesítményeket bombázták.

A következő támadás sokkal rosszabb lesz! Ne engedjék, hogy ez megismétlődjön – jött az egyértelmű fenyegetés Trumptól, felidézve az „Éjféli Kalapács hadműveletet”, ami az amerikai vezető szerint „Irán súlyos pusztulása” volt.

Válaszul Irán ENSZ-missziója kijelentette, hogy Teherán „készen áll a kölcsönös tiszteleten és érdekeken alapuló párbeszédre”, de ha kényszerítik, megvédi magát, és „úgy reagál, mint még soha”.

(Index nyomán)