A Toyota ismét világelső az autóeladásokban, rekordot döntöttek tavaly

A Toyota Motor Corp. csoport 2025-ben hatodik egymást követő évben is a világ legnagyobb autógyártója maradt: globális értékesítése 4,6 százalékkal, 11,32 millió járműre nőtt, ami rekord.

A Toyota - beleértve a minijárműveket gyártó Daihatsu Motor Co.-t és a teherautógyártó Hino Motors Ltd.-t - jelentősen megelőzte a német Volkswagen AG-t, amely 2025-ben 8,98 millió autót értékesített.

A vállalat saját márkás eladásai is csúcsra emelkedtek: a Toyota önmagában 3,7 százalékos növekedéssel 10,54 millió járművet adott el világszerte. A teljesítményt különösen Észak-Amerika húzta, ahol 7,3 százalékkal 2,93 millió darabra nőtt az értékesítés, elsősorban a hibridek erős kereslete miatt.

A kínai piacon - az éleződő verseny ellenére - 0,2 százalékos bővülést ért el a cég 1,78 millió eladott járművel; Japánban pedig 4,1 százalékkal 1,50 millió darabra emelkedtek az eladások, amit a Crown luxusmodell iránti stabil kereslet is támogatott.

A Toyota növekedésében kiemelt szerepe volt az amerikai piacnak és a japán hazai értékesítésnek: e két régió együtt több mint 40 százalékát adta az anyavállalat eladásainak. A japán export az Egyesült Államokba több mint 14 százalékkal mintegy 615 ezer járműre nőtt; különösen nagy volt a keresett a RAV4 SUV-modellek iránt.

Hajtásláncok szerint a hibridértékesítés 7,0 százalékkal rekord 4,43 millió járműre ugrott; Észak-Amerikában a hibridek eladása 19,9 százalékkal 1,27 millió darabra nőtt. A jelentések szerint a Toyota magját adó márkák értékesítésén belül a hibridek aránya 42 százalék volt, míg a tisztán akkumulátoros elektromos autóké (BEV) 1,9 százalék.

A vállalat decemberi globális eladásai 3,1 százalékkal 993 356 járműre emelkedtek, miközben a havi termelés 1,2 százalékos növekedéssel 881 654 darabot tett ki.

Nemcsak az értékesítés, hanem a termelés is nőtt: a Toyota-csoport globális gyártása 5,7 százalékkal 11,22 millió járműre emelkedett, ezen belül a Toyota saját márkás termelése 4,5 százalékkal 9,95 millió darabra bővült.

(MTI)