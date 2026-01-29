Külföld :: 2026. január 29. 17:50 ::

Kábítószer és alkohol hatása alatt állt a Romániában súlyos balesetet szenvedett görög kisbusz vezetője

Kábítószer és alkohol hatása alatt volt annak a Romániában balesetet szenvedett görög kisbusznak a sofőrje, amelyben hét ember vesztette életét - közölte csütörtökön az ügyben eljáró lugosi vádhatóság szóvivője.

A News.ro hírportál által idézett ügyészségi szóvivő elmondta: a törvényszéki orvostani intézet vizsgálata kokaint és kannabiszt is kimutatott a sofőr vérében, aki alkoholt is fogyasztott. A roncsok között két, feltehetően szintén kábítószert tartalmazó zacskót is találtak a rendőrök, de ezek vizsgálata még nem fejeződött be.

A szaloniki PAOK labdarúgócsapat szurkolóit egy franciaországi mérkőzésre szállító kisbusz kedden a Temes megyei Lugoshely térségében frontálisan ütközött egy nyergesvontatóval, az ütközés ereje pedig a darabokra hullott járművet és utasait a mögötte haladó tartálykocsi kerekei alá repítette.

A három túlélő egyikének vallomása alapján a nyomozók azt sem zárják ki, hogy a gépkocsi kormánya "beragadt", és ezért sodródott ki a baloldali sávba, de a műszaki vizsgálat még nem fejeződött be. A járművet a szurkolók rendelkezésére bocsátó autókölcsönző cég azonban a görög médiának nyilatkozva cáfolta a túlélő azon állítását, miszerint a sávtartó asszisztens meghibásodása okozta volna a balesetet, a kisbusz ugyanis nem rendelkezett sávkövető automatikával.

Csütörtökön a túlélők közül kettőt repülőgéppel Görögországba szállítottak, este pedig egy katonai géppel a hét áldozat holttestét is repatriálják. A baleset harmadik, súlyos sérültje még nincs szállítható állapotban, őt továbbra is a Temes megyei sürgősségi kórház intenzív osztályán ápolják.

(MTI)