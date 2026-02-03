Külföld :: 2026. február 3. 20:51 ::

Az Egyesült Államok haditengerészete lelőtt egy iráni drónt az Arab-tengeren

Az Egyesült Államok haditengerészete lelőtt kedden egy iráni drónt, amely megközelítette az Abraham Lincoln repülőgép-hordozót az Arab-tengeren - közölte az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) szóvivője.

Tim Hawkins elmondta, hogy az amerikai hadihajó az iráni partoktól mintegy 800 kilométerre hajózott nemzetközi vizeken, amikor egy Sahíd-139 típusú drón "indokolatlanul közel" repült hozzá. Hozzátette, hogy a konfliktusmegelőzést célzó amerikai lépések ellenére az iráni eszköz tovább közelített a repülőgép-hordozóhoz, ezért a fenyegetés semlegesítése érdekében és az amerikai személyzet védelmében egy F-35C típusú vadászgép lelőtte a drónt.

Tim Hawkins arról is beszámolt, hogy szintén kedden a Forradalmi Gárda iráni elithadsereg motorcsónakjai drónok támogatásával megközelítettek a Hormuzi-szorosban egy amerikai tartályhajót, a Stena Imperative-ot, és megpróbálták hatalmukba keríteni.

Egy közelben tartózkodó amerikai hadihajó, a McFaul és a riasztott amerikai légierő harci gépeinek közbeavatkozásával az iráni kísérletet megakadályozták - közölte a Középső Parancsnokság szóvivője.

Az incidenseket követően Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője a Fox News hírtelevízión közölte, hogy a történtek ellenére a hét második felére továbbra is terveznek közvetlen amerikai-iráni tárgyalást.

A sajtótitkár hozzátette, hogy az Iránnal fennálló konfliktus rendezése érdekében Donald Trump elnök a diplomáciát tekinti elsődlegesnek, de más megoldási lehetőségeket is, ezek között a katonai erő alkalmazását.

Hétfői közlések szerint pénteken Isztambulban török, katari, egyiptomi és szaúdi közvetítéssel ülhet tárgyalóasztalhoz Steve Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja és Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter.

(MTI)