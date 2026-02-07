Külföld, Háború :: 2026. február 7. 13:34 ::

"Nem tervezett katonai tevékenység" miatt zárták le a légteret az amerikaiak két lengyel repülőtér fölött

Az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatala (FAA) szombaton közölte, „nem tervezett katonai tevékenység” miatt lezárták a délkelet-lengyelországi Lublin és Rzeszów repülőterei felett a légteret. Az FAA honlapján azt írták, hogy a két reptér a nemzetbiztonsághoz kapcsolódó katonai tevékenység miatt nem elérhető – írja a Reuters.

A Flightradar24 az X-en azt közölte, hogy a lezárás a térségben tevékenykedő NATO-repülőgépeket is érinti.





NATO aircraft operating in the area at the moment: pic.twitter.com/lQ67ti8ysY Airspace in southeastern Poland has once again been closed for the past few hours: CTR/TMA LUBLIN NOT AVBL DUT TO UNPLANNED MILITARY ACTIVITY RELATED TO ENSURING STATE SECURITY.NATO aircraft operating in the area at the moment: https://t.co/XwT8h6HtWA February 7, 2026

A rzeszówi és a lublini repülőtereket már januárban is ideiglenesen felfüggesztették, ám akkor rutinszerű műveletekre hivatkoztak, és azt közölték, hogy mindez nem jelent fenyegetést Lengyelország légtere számára.