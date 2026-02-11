Külföld :: 2026. február 11. 15:13 ::

Veszteséges a Ford és a Mazda is

A Ford amerikai járműgyártó jelentős, 11,1 milliárd dolláros veszteséggel zárta a tavalyi utolsó negyedévet az egy évvel korábbi 1,8 milliárd dolláros nyereség után - közölte a cég kedden.

A vállalat szerint a nagy mínuszt a veszteséges elektromos jármű üzletág átszervezése, egy alumíniumbeszállítónál keletkezett tűz, valamint importvámok okozták.

Az árbevétel éves szinten öt százalékkal, 45,9 milliárd dollárra csökkent.

A december végével záródott három hónapban az elektromos autógyártó ágazatban 1,2 milliárd dollár üzemi veszteség keletkezett, miközben a belső égésű motorral hajtott autók gyártása 727 millió dollár, a haszongépjármű-részleg pedig mintegy 1,2 milliárd dollár nyereséget termelt.

Az amerikai autógyártó korábban már bejelentette, hogy 19,5 milliárd dollár leírást számol el akkumulátoros járművekre.

A Tesla sikerét követően a nagy amerikai autógyártók, mint a General Motors, a Ford és a Stellantis, dollármilliárdokat fektettek be, hogy több elektromos autóval bővítsék modellkínálatukat.

A Ford a jövőben a hibrid járművekre, az elektromos autók szegmensében pedig a kisebb modellekre kíván nagyobb hangsúlyt fektetni. Az amerikai járműgyártó a nagyméretű F-150 pickup teljesen elektromos változatának gyártását már meg is szüntette.

A Ford arról is jelentett, hogy a tavalyi évet 8,2 milliárd dollár adózást utáni veszteséggel zárta, ami a 2008-as recesszió óta a legnagyobb volt. Ehhez a mínuszhoz 4,8 milliárd dollárt adott hozzá a vállalat elektromos járműgyártó részlege.

Veszteséges volt a Mazda pénzügyi éve első kilenc hónapjában

A Mazda Motor japán autógyártó 14,71 milliárd jen (95 millió dollár) adózás utáni veszteséggel zárta az áprilisban kezdődött folyó pénzügyi évének első kilenc hónapját. Egy évvel korábban a Mazdának 90,58 milliárd jen nyeresége volt.

A kilenchavi üzemi veszteség 23,12 milliárd jen volt szemben az egy évvel korábbi 148,25 milliárd jen nyereségével. A bevétel 5,1 százalékkal, 3500 milliárd jenre csökkent.

Eközben a harmadik pénzügyi negyedév részvényarányos eredménye és bevétele meghaladta a piaci várakozásokat, 48,49 jen, illetve az 1260 milliárd jen volt. Elemzői várakozások átlagában kisebb, 33,26 jen részvényenkénti nyereség, és szerényebb 1210 milliárd jen bevétel szerepelt.

A Mazda 920 000 járművet adott el pénzügyi első három negyedévében, ami 4,8 százalékos csökkenés éves szinten. Az észak-amerikai eladások 4 százalékkal, 447 ezerre csökkentek, ezen belül az Egyesült Államokban 7,5 százalék volt az esés 300 ezerre. Kínában értékesített Mazda-autók száma 0,9 százalékkal, 59 ezerre emelkedett.

A március végével záródó folyó pénzügyi évre a Mazda 20 milliárd jen adózott eredményt vár, ami 82,5 százalék csökkenést jelent az előző pénzügyi évhez képest, miközben 73,1 százalékkal kisebb, 50 milliárd jen üzemi nyereséget és 4 százalékkal kisebb, 4820 milliárd jen árbevételt becsül.

(MTI)