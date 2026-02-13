Külföld :: 2026. február 13. 06:53 ::

Segélyszállítmánnyal megrakott mexikói hajók érkeztek Kubába

Kikötött Kubában csütörtökön a mexikói haditengerészet humanitárius segélyszállítmánnyal megrakott két hajója, amelyet az Egyesült Államok energiablokádja miatt kialakult súlyos ellátási válság enyhítésére küldtek a karibi szigetországba.

A hajók két héttel azután kötöttek ki Havannában, hogy Donald Trump amerikai elnök vámintézkedéseket jelentett be minden olyan országgal szemben, amely olajat vagy olajszármazékot szállít Kubának. Az amerikai bejelentést követően Kubában korlátozták az energiafelhasználást.

A mexikói kormány közlése szerint az egyik hajó 536 tonna élelmiszert szállít, főleg tejet, rizst, babot, halkonzervet, húskészítményeket, kekszet, növényi olajat, valamint tisztálkodószereket. A másik hajó több mint 277 tonna tejport visz a szigetre.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök hangsúlyozta, hogy a humanitárius segélyezéssel párhuzamosan diplomáciai tárgyalások folynak az olajellátás újraindítására. "A hajók visszatérése után egyéb támogatást is küldünk" - mondta. Hozzátette, hogy Mexikó mindent megtesz a békés párbeszéd elősegítéséért, és igyekszik úgy biztosítani Kuba napi energiaellátását, hogy emiatt ne sújtsa egy ország sem szankciókkal.

Kuba korábban a venezuelai olajszállításokra támaszkodott, amelyek az Egyesült Államok január eleji intézkedései hatására leálltak.

Miguel Díaz-Canel kubai elnök az amerikai fenyegetéseket energiablokádnak nevezte, kiemelve, hogy a korlátozások sújtják a közlekedést, a kórházakat, az iskolákat, a turizmust és az élelmiszertermelést is.

A kubai légiközlekedési hatóságok a héten figyelmeztették a légitársaságokat, hogy nincs elegendő üzemanyag a repülőgépek számára. Hétfőn az Air Canada felfüggesztette Kubába tartó járatait, míg más légitársaságok Havannába tartó járatai üzemanyag-felvétel céljából leszállnak a Dominikai Köztársaságban, mielőtt továbbrepülnének Kubába.

Az üzemanyaghiány újabb csapást jelent Kuba egykor virágzó turizmusának. Az országban emellett lerövidítették a bankok nyitvatartási idejét, felfüggesztették a kulturális rendezvényeket, az üzemanyag-forgalmazó cégek pedig korlátozták az értékesítést: csak dollárban lehet vásárolni, személyenként legfeljebb 20 litert.

A kubai tisztségviselők szerint az Egyesült Államok szankciói 2024 márciusa és 2025 februárja között több mint 7,5 milliárd dollár kárt okoztak az országnak.

(MTI)