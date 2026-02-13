Külföld :: 2026. február 13. 20:46 ::

Márciustól vége az Egyesült Államokban tarózkodó jemeni állampolgárok átmeneti védelmének

Az Egyesült Államok megszünteti az országban tartózkodó jemeni állampolgárok átmeneti védelmet - jelentette be pénteken Kristi Noem belbiztonsági miniszter.

A miniszter közleménye szerint a közel-keleti országból származók humanitárius védelmének fenntartása nem szolgálja az Egyesült Államok nemzeti érdekeit.

"Áttekintve az országban uralkodó állapotokat, és egyeztetve illetékes amerikai kormányzati intézményekkel, arról határoztam, hogy Jemen esetében többé nem teljesülnek az átmeneti védett státuszra vonatkozó törvényi feltételek" - fogalmazott a miniszter.

Az Egyesült Államokban tavaly márciusi adatok szerint 1380 olyan jemeni állampolgár élt, aki évekkel korábban meghozott döntés értelmében védelmet élvezett. Ez tartózkodási és munkavállalási engedélyt is jelentett számukra. Az átmeneti védettségre vonatkozó időszakot 2024-ben a Biden-kormány meghosszabbította, de ez március elején lejár.

A Trump-kormány korábban több más ország esetében is hozott hasonló döntést az átmeneti humanitárius védelem megszüntetéséről az Egyesült Államok érdekeire hivatkozva, így Szomália és Haiti állampolgárainak is el kell hagyniuk az Egyesült Államokat, és ha ennek nem tesznek eleget, akkor kitoloncolhatóvá válnak.

(MTI)