Európának élnie kell, sorsunk össze van fonódva stb. - Rubio idén nem küldte el az anyjukba az EU vezetőit

Az Egyesült Államok és Európa sorsa összefonódik - jelentette ki az amerikai külügyminiszter szombaton a müncheni biztonságpolitikai konferencián elmondott beszédében, amelyben a felek közötti kapcsolatok felélénkítését szorgalmazta, valamint hangsúlyozta Washington elkötelezettségét a NATO és egy erős Európa mellett.

"Azt akarjuk, hogy Európa erős legyen; hisszük, hogy Európának élnie kell, mert a múlt század két nagy háborúja örök történelmi emlékeztető lesz nekünk arra, hogy a sorsunk össze van és mindig is össze lesz fonódva az önökével" - jelentette ki Marco Rubio. Hozzátette: Washington számára fontos, hogy Európa meg tudja magát védeni.

Leszögezte azonban, hogy bár Európa hazája "legközelebbi és legrégebbi szövetségese", a transzatlanti partnerséget fel kell élénkíteni annak érdekében, hogy kiállja az egyre nagyobb próbákat az egyre veszélyesebb világban.

Rubio megerősítette Washington NATO melletti elkötelezettségét, és aláhúzta: Washingtonnak "nem célja és nem vágya" elvágni a transzatlanti kapcsolatokat. Hozzátette: Washington azt akarja, hogy a szövetségesei erősek legyenek, "így ellenségnek eszébe sem juthat próbára tenni bennünket".

Az ukrajnai háborúra kitérve a külügyminiszter leszögezte: hazája továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy segítsen a háború lezárásában.

Mint mondta, nem tudja, Oroszország komolyan gondolja-e a háború lezárását annak ellenére, hogy az orosz erők "hetente 7-8000 katonát veszítenek a harcokban".

Az ENSZ-szel kapcsolatban Rubio úgy vélte, bár a világszervezetben még mindig rengeteg lehetőség rejlik, "nincsenek válaszai" a konfliktusokra, és "gyakorlatilag semmilyen szerepet nem vállal a megoldásukban". Hozzátette: több ilyen konfliktust az ENSZ helyett a mindenkori Egyesült Államok, illetve Donald Trump amerikai elnök oldott meg, példaként a többi között a gázai háborút említette.

Elmondta: nem szabad leépíteni a régi intézményeket, amelyek létrejöttében az Egyesült Államoknak is része volt, azonban meg kell őket reformálni.

Beszédében a külügyminiszter az európai államok migrációs politikáját is bírálta, és úgy vélte, a nagyarányú bevándorlás destabilizálja a kontinenst.

Az Egyesült Államoknak és Európának "nem kellene szabadkozniuk múltjuk miatt" - jelentette ki. Egyedülállónak, különlegesnek és pótolhatatlannak nevezte a nyugati kultúrát és történelmet. Úgy vélte továbbá, hogy transzatlanti kapcsolatokat éppen a közös örökség mentén kell felélénkíteni, mert szerinte ez volna hatékony azok ellen - mind az Egyesült Államokban, mind Európában -, akik "a civilizáció eltörlése mellett kardoskodnak".

Aláhúzta: a nyugati világ a hidegháborúban aratott győzelme hatására "euforikus állapotba került", és azt gondolta, "eljött a történelem vége", minden nemzet liberális demokrácia lesz (...) és egy határok nélküli világ születik, amelyben világpolgárok élnek majd.

"Együtt követtük el ezeket a hibákat, és most mind tartozunk népeinknek azzal, hogy szembenézünk a tényekkel" - jelentette ki.

