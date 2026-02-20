Külföld :: 2026. február 20. 18:28 ::

Irán szerint elérhető a diplomáciai megállapodás, Trump közben korlátozott csapást fontolgat

Az Egyesült Államok nem követelte meg, hogy Irán egyáltalán ne dúsítson uránt, és Irán sem ajánlotta fel az urándúsítás felfüggesztését a héten tartott genfi nukleáris tárgyalásokon - jelentette ki Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter pénteken az MS NOW amerikai hírportálnak adott interjújában.



Illusztráció: Reuters / WANA

"Amiről most tárgyaltunk, az az, miként tudunk biztosítékot adni arra, hogy az iráni nukleáris program, beleértve az urándúsítást is, békés célú, és örökre az is marad" - mondta Aragcsi. Biztosított afelől, hogy technikai és politikai "bizalomépítő intézkedéseket" vezetnek be annak érdekében, hogy a program békés maradjon, cserébe a szankciók enyhítéséért. A tervezett intézkedésekről azonban részleteket nem közölt.

A külügyminiszter a Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal és Jared Kushnerrel, Donald Trump vejével folytatott genfi tárgyalásokon nem nevezett meg konkrét időpontot arra, hogy Irán mikor áll elő ellenjavaslatával. Az interjúban azt mondta, hogy szerinte a diplomáciai megállapodás elérhető, és "nagyon rövid időn belül" megvalósítható. Hozzátette, várhatóan a következő két-három napban Teherán eljuttat egy tervezetet nekik, és körülbelül egy hét múlva folytatódnak a tárgyalások.

Trump csütörtökön az általa kezdeményezett Béketanács első ülésén, Washingtonban 10-15 napos határidőt adott Teheránnak, hogy megállapodást kössön. Az elnök hangsúlyozta, hogy Iránnak nem lehet atomfegyvere, mert az aláássa a közel-keleti békét.

Donald Trump pénteken arra az újságírói kérdésre, hogy fontolgat-e korlátozott mértékű csapást Iránra annak atomprogramja miatt, azt válaszolta: "annyit mondhatok, hogy fontolóra veszem".

(MTI nyomán)