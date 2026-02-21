A CDU konferenciáján büszkélkedett el azzal Friedrich Merz német kancellár, hogy az egykor dicső Németországban immáron több milliósra tehető a „migráns hátterű” emberek száma. Szerinte természetesen ez nem baj, sőt, igazán előremutató - írja a Magyar Jelen.
Orbánnal a zsidórajangásuk is közös, csak a Karmelitában a kalap a divat, nem a kipa (korábbi videókép: WDR)
Mint fogalmazott:
Nekünk még ennél is több kell belőlük a jövőben. Nem kevesebb.
Leszögezte, kormánya ezért is foglalt állást az „ostoba, vendégmunkás-ellenes politikusokkal és hangokkal szemben”, és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a szebb sorsra érdemes Németország továbbra is „nyitott, szabad ország” legyen.
🇩🇪 German Chancellor Friedrich Merz says Germany will need more foreign workers — not fewer — to keep its economy strong.— Europa.com (@europa) February 19, 2026
He pushed back against what he called “crude anti-foreigner rhetoric” from political rivals, insisting Germany must remain open and free.
Merz added that… pic.twitter.com/zX2sLL6tem
Majd arról beszélt, ugyanakkor határozottan különbséget akarnak tenni azok között, akik dolgozni jönnek, és azok között, akik a szociális hálón kívánnak élősködni. Ezzel csak az a probléma, hogy akik most a leginkább megterhelik a szociális hálót, azoknak a szülei még dolgozni mentek Németországba. És őket sem szándékoznak hazaküldeni. (Ahogy Orbán is beszélt már arról külföldi, egyébként éppen német lapnak, hogy magyar állampolgárrá válhatnak a vendégmunkások - a szerk.)
Aztán - némiképp magának is ellentmondva - már egyenesen arról beszélt, hogy a „menekülteknek” helye kell legyen Németországban, sőt, Európában (és mint emlékezetes, hozzánk is jöttek szép számmal bűnözni, csak Orbánék hazudoztak róluk - a szerk.). Azokat viszont immáron nem engedik be, akik csak a szociális hálón szeretnének élni. Az a tény, hogy a konzervatívok immáron nyíltan megállítanák a migrációt Európa-szerte, csupán annak a bizonyítéka, hogy ez önmagában már rég késő, s semmit sem fog megoldani a kontinens problémáiból.