Merz tiszta Orbán: minél több migránst szeretne látni, ha vendégmunkásoknak tudja őket hívni

A CDU konferenciáján büszkélkedett el azzal Friedrich Merz német kancellár, hogy az egykor dicső Németországban immáron több milliósra tehető a „migráns hátterű” emberek száma. Szerinte természetesen ez nem baj, sőt, igazán előremutató - írja a Magyar Jelen.



Orbánnal a zsidórajangásuk is közös, csak a Karmelitában a kalap a divat, nem a kipa (korábbi videókép: WDR)

Mint fogalmazott:

Nekünk még ennél is több kell belőlük a jövőben. Nem kevesebb.

Leszögezte, kormánya ezért is foglalt állást az „ostoba, vendégmunkás-ellenes politikusokkal és hangokkal szemben”, és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a szebb sorsra érdemes Németország továbbra is „nyitott, szabad ország” legyen.





(Ahogy Orbán is beszélt már arról külföldi, egyébként éppen német lapnak, hogy magyar állampolgárrá válhatnak a vendégmunkások - a szerk.) Majd arról beszélt, ugyanakkor határozottan különbséget akarnak tenni azok között, akik dolgozni jönnek, és azok között, akik a szociális hálón kívánnak élősködni. Ezzel csak az a probléma, hogy akik most a leginkább megterhelik a szociális hálót, azoknak a szülei még dolgozni mentek Németországba. És őket sem szándékoznak hazaküldeni.