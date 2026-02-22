Irán 500 millió dolláros titkos megállapodást kötött Oroszországgal több ezer vállról indítható fejlett rakéta megvásárlására.
A Financial Times arról számol be forrásaira és egy általuk látott dokumentumra hivatkozva, hogy a megállapodást tavaly decemberben írták alá Moszkvában, és tartalma szerint Oroszország 500 darab igen fejlett 9K333 Verba típusú negyedik generációs, orosz gyártmányú, vállról indítható, infravörös irányítású légvédelmi rakétarendszert, valamint 2500 darab 9M336 föld-levegő rakétát szállít Iránnak a következő három évben.
(FT - Telex nyomán)
